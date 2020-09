Kolenfeld

Die Kolenfelder Kirche macht mit beim fünften niedersächsischen Orgelentdeckertage am Sonntag, 27. September. Stiftskantorin Claudia Wortmann bietet per Video eine virtuelle Orgelführung an. Das Instrument ist eine Naumann-Orgel von 1746.

Das Video ist ab 13 Uhr bei Youtube zu sehen. Auf den Internetseiten der Stiftskirchengemeinde, des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf, der Kirchengemeinde Kolenfeld sowie auf der Seite von Vision Kirchenmusik finden Interessierte am 27. September den Link, um das Video anzuschauen. Wegen Corona gibt es keine reale Vorführung der Orgel.

Vermutlich die älteste Orgel im Kirchenkreis

Bei dem Instrument handelt es sich um die wohl älteste Orgel im Kirchenkreis. Wortmann erläutert die Bauweise und lässt die Orgel erklingen. Mit der Kolenfelder Orgel beginnen die Orgelentdeckertage, die noch bis Freitag, 9. Oktober, dauern. „Gemeinsam mit den Kirchenmusikern haben wir Konzepte entwickelt, wie Orgelmusik auch auf Abstand – analog und digital – ein besonderes Erlebnis werden kann“, sagt Silke Lindenschmidt von Vision Kirchenmusik.

Gemeinsam mit der Orgelakademie Stade lädt die Musikvermittlung der Landeskirche Hannover dazu ein, Orgeln mit ihren enormen Ausmaßen, ihrer komplexen Bauweise und den vielfältigen Klangfarben zu erleben.

Aktion soll Menschen für die Orgel begeistern

Ziel der Gemeinschaftsaktion der Kirchenmusiker in der Landeskirche Hannover ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Orgel und Orgelmusik zu begeistern. Im Jahre 2016 starteten die Orgelentdeckertage mit einem einzigen Tag. Mittlerweile sind es rund zwei Wochen, in denen Kirchenmusiker in ihre Kirchen einladen, um die musikalischen Schätze live vor Ort oder digital im Netz vorzustellen. Die Angebote reichen von Orgelführungen und Livekonzerten mit Videoübertragung von der Orgelempore bis hin zu interaktiven Social-Media-Formaten und Orgelgottesdiensten im Internet.

Außer der Naumann-Orgel in Kolenfeld werden während der Entdeckertage aus der Region auch noch die Orgel in St. Petri, Burgwedel, 27. September (Mitmachaktion mit Anmeldung), und vom 27. September bis 4. Oktober die Klais-Orgel in Springe präsentiert.

Mehr als 10.000 Menschen machen bislang mit

Im vorigen Jahr kam das Mitmachformat Offene Orgelbank hinzu. Dabei können Jugendliche und Erwachsene mit Vorkenntnissen am Tasteninstrument die Orgel über das eigene Musizieren kennenlernen. Mehr als 10.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen in den vergangenen fünf Jahren bei Schul- und Kita-Angeboten und vielen öffentlichen Veranstaltungen an den Orgelentdeckertagen teilgenommen haben.

Von Anke Lütjens