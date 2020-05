Burgwedel

Seit neun Jahren nehmen Alexander Riebe und Joachim Falk aus Großburgwedel am Amrumer Mukoviszidose-Lauf statt. Mit diesem Lauf, der Teil der in ganz Deutschland stattfindenden Spendenläufe ist, soll auf die unheilbare Erkrankung aufmerksam gemacht werden und Spendengeld für die Erforschung und Behandlung gesammelt werden. In diesem Jahr fällt der Lauf coronabedingt aus – doch jeder kann zu Hause laufen und für das Großburgwedeler Team antreten. Alexander Riebe und Joachim Falk freuen sich über Mitstreiter und Sponsoren. Die beiden engagieren sich für das Projekt, obwohl sie selber nicht unter der Krankheit leiden und auch keiner ihrer Verwandten oder Bekannten.

Elf Kilometer laufen sie über feinsten Kniepsand

Vor acht Jahren absolvierten Riebe und Falk zum ersten Mal den 26 Kilometer langen Lauf auf Amrum. „Damals hat meine Schwägerin in einer Fachklinik für Mukoviszidose-Patienten auf der Insel gearbeitet und uns gefragt, ob wir nicht am Lauf teilnehmen möchten“, berichtet Alexander Riebe. Dass die „erlaufenen“ Spenden direkt den Mukoviszidose-Erkrankten und ihren Familien zugute kommen, war Riebe und Falk ein großer Ansporn. So nahmen sie die Herausforderung an und liefen einmal quer über die Insel, davon allein elf Kilometer über feinsten Kniepsand. Seitdem gehört die Teilnahme an dem Quasi-Halbmarathon für die beiden Großburgwedeler zur lieb gewordenen Tradition.

Anzeige

Die Krankheit ist angeboren und unheilbar

Die Krankheit Mukoviszidose ist eine angeborene und unheilbare Stoffwechselerkrankung. Ein defektes Gen sorgt für die Störung des Wasser- und Salzhaushaltes der Schleimhäute. Betroffene leiden oft unter ständigem Husten und Atemproblemen. Das Risiko für häufige Infekte und Lungenentzündungen ist hoch. Langfristig werden die Lunge und die Bauchspeicheldrüse der Betroffenen stark in Mitleidenschaft gezogen. Viele Kinder und Jugendliche sind durch die Krankheit bereits frühzeitig auf Therapien angewiesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Gelder auf Amrum kommen der Fachklinik zugute

Auf Amrum kommt das Geld, das durch das Event eingenommen wird, der Fachklinik Satteldüne zugute. Diese verwendet die Spenden für medizinische Geräte und Projekte zum Wohl der Mukoviszidose-Patienten. „In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise 40 Fahrräder gekauft, die den Patienten während der Kur kostenlos zur Verfügung stehen“, sagt Alexander Riebe.

Am Sonnabend, 30. Mai, läuft jeder für sich zu Hause

In diesem Jahr sollte der Amrumer Mukoviszidose-Lauf am Sonnabend, 30. Mai, stattfinden. Wegen der Corona-Einschränkungen wurde das Großevent abgesagt. Alexander Riebe und Joachim Falk, die zu der Zeit mit ihren Familien auf der Insel Amrum sein werden, werden die Runde dennoch laufen. Sie beteiligen sich mit ihrer Laufgruppe „läuft.“ an dem erstmals als Ersatz ausgetragenen virtuellen Mukolauf. Für diese Gruppe suchen die beiden Großburgwedeler noch weitere Teilnehmer, die entweder selber mitlaufen oder sie als Sponsor unterstützen. Bislang haben die beiden so schon über 750 Euro an Sponsorengeldern einwerben können. Alle weitere Informationen dazu im Internet auf der Seite www.amrumer-mukolauf.de. Dort kann man sich sowohl als Läufer, als auch als Sponsor anmelden.

Die Laufgruppe „läuft.“ sucht noch Mitstreiter

Anmeldungen sind bis Sonnabend, 30. Mai, 12.30 Uhr auf der Internetseite möglich. Weitere Informationen zum Team „läuft.“ und zu dem Projekt gibt Alexander Riebe telefonisch unter der Rufnummer (0171) 7578790.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner