Engensen/Ramlingen

Auf der Kreisstraße 117 zwischen Engensen ( Burgwedel) und Ramlingen ( Burgdorf) ist am Dienstagnachmittag ein Rollerfahrer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei Hannover war offenbar ein Mercedes ins Heck des Zweirads geprallt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Sowohl der Roller als auch der Mercedes waren in Richtung Ramlingen unterwegs. Wie es zum Zusammenstoß kam, ist noch nicht bekannt. Der Rollerfahrer ist derzeit nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mercedes-Fahrer wurde nur leicht verletzt, steht aber nach Aussage eines am Unfallort anwesenden Polizisten unter Schock.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die K117 ist momentan gesperrt.

Von Peer Hellerling und Thomas Oberdorfer