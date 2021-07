Hannover

Langsam steigt die Verwirrung. Ein Ein-Euro-Ticket für junge Leute in ganz Niedersachsen? Was wird dann aus der nur halb so teuren Jugendnetzkarte in der Region Hannover? Und welche anderen Ermäßigungen für junge Leute gibt es noch für Busse, Bahnen und Züge?

Die Landesregierung hat ein sogenanntes Jugendticket beschlossen. Was genau hat es damit auf sich?

Vom kommenden Januar an sollen Schüler und Azubis zum Preis von monatlich 30 Euro in einem ganzen Landkreis oder in einem Verkehrsverbund unterwegs sein können. Weil dann ein Tag ein Euro kostet, wird das Ticket auch Ein-Euro-Ticket genannt. Allerdings ist das Ticket auf den jeweiligen Landkreis oder Verkehrsverbund beschränkt. Gedacht ist das Angebot für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und junge Frauen und Männer in Freiwilligendiensten. Die Große Koalition erfüllt damit einen Punkt ihrer Koalitionsvereinbarung. Damit es diese vergünstigten Schüler- und Azubiticktes gibt, stellt das Land den Nahverkehrsträgern, dass sind meist die Landkreise, im kommenden Jahr 25 Millionen Euro und im Jahr 2023 insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Freundschaften beschränken sich nicht immer auf Landkreisgrenzen, können Schüler mit dem Ticket auch in einen Nachbarkreis fahren?

Eigentlich nicht. Das Ticket wird in der Regel auf einen Tarifverbund, der sich meist an den Landkreisgrenzen orientiert, beschränkt sein. Allerdings könnten Tarifverbünde durchaus Zusatzvereinbarungen mit benachbarten Tarifverbünden über eine gegenseitige Anerkennung der Jugendkarte schließen, sagt der Sprecher des Verkehrsministeriums, Eike Frenzel.

In Hessen gilt eine Jugendnetzkarte für das ganze Land, warum gibt es das nicht in Niedersachsen?

Weil hier die Kommunen die Hoheit über den Nahverkehr haben, sagt Ministeriumssprecher Eike Frenzel. Es gebe mehr als 50 unterschiedliche Tarifgebiete, das Land könne das in den einzelnen Tarifgebieten nicht umsetzen. Das Land könne lediglich das Geld für die Umsetzung zur Verfügung stellen.

Und was wird dann aus der Jugendnetzkarte in der Region Hannover? Die kostet doch nur 15 Euro.

In der Region Hannover gibt es das vom Land jetzt bezuschusste Projekt schon länger, und das sogar zum halben Preis. An den 15 Euro soll nicht gerüttelt werden, betont der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Regionsfraktion, Frank Straßburger. Es sei nicht zu befürchten, dass Schüler und Azubis in der Region künftig den doppelten Preis zahlen müssten. Er geht davon aus, dass der Zuschuss des Landes dann mit den Kosten für die Jugendnetzkarte verrechnet werden kann.

Und was ist der Unterschied zum Sommerferienticket?

Das Sommerferienticket hieß früher Schülerferienticket. Es gilt für Busse und Bahnen in rund 100 Tarifverbünden in Niedersachsen und Bremen während der Sommerferien in Niedersachsen. Damit können fast alle Busse, Bahnen und Nahverkehrszüge genutzt werden. Das Sommerferienticket kostet 33 Euro, es kann bei den einzelnen Verkehrsunternehmen gekauft werden.

Dann gibt es noch die U21-Freizeitkarte. Was hat es damit auf sich?

Die U21-Freitzeikarte gilt für alle Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden und Freiwilligendienstleistenden in allen Nahverkehrszügen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg, aber nicht in Bussen und Stadt- oder Straßenbahnen. Täglich kann man damit ab 14 Uhr fahren, an Sonnabenden, Sonntagen, Feiertagen und allen Ferientagen gilt die Karte den gesamten Tag. Sie kostet 29 Euro pro Monat, im Jahresabonnement 25 Euro pro Monat.

Und was ist das Sommer-Ticket der Bahn?

Die Deutsche Bahn bietet in diesem Jahr ein Sommer-Ticket für junge Leute bis einschließlich 26 Jahre an. Das Ticket ist noch bis zum 15. August buchbar. Es umfasst vier flexible Fahrten innerhalb Deutschlands zum Gesamtpreis von 90 Euro, für unter 18-Jährige für 70 Euro.

In der Region Hannover wird derzeit über ein 365-Euro-Ticket diskutiert. Was kann man damit machen?

Für das 365-Euro-Ticket gibt es bisher nur Pläne. Die Idee ist eine Jahreskarte, bei der man für jeden Tag des Jahres einen Euro bezahlt. Damit sollen Fahrten im Tarifgebiet des Großraums Hannover möglich sein, ohne Zusatzkosten. Also in Bussen, Stadtbahnen, S-Bahnen und Nahverkehrszügen. Die drei großen Parteien SPD, CDU und Grüne fordern das 365-Euro-Ticket in ihrem Wahlprogramm. Sollte es nach der Bundestagswahl einen Zuschusstopf für ein solches Projekt geben, wird sich die Region sehr bemühen an das Geld zu kommen, um das Projekt umzusetzen. Die jährlich Zusatzkosten schätzt die Region auf 80 bis 90 Millionen durch Verluste beim Verkauf von Fahrkarten und Monatstickets.

Es gibt viele Angebote für junge Leute, gibt es in der Region Hannover auch ein Angebot für ältere Menschen?

Ja, gibt es: die Senioren-Netzkarte. Mit ihr können seit dem 1. Januar Senioren ab 60 Jahren, die nicht mehr erwerbstätig sind, im ganzen Tarifgebiet des GVH unterwegs sein. Die Karte kostet 30 Euro im Monat, im Abonnement 25,50 Euro. Seit dem 1. April gibt es die Aktion „Fahrschein gegen Führerschein“: Senioren, die dauerhaft ihren Führerschein abgeben und auf Bus und Bahn umsteigen, erhalten die Seniorennetzkarte ein Jahr lang kostenlos.

