Hannover

Schon ab einem Euro pro Quadratmeter und Jahr kann man dabei sein: Junge Landwirte aus der Region Hannover wollen im Umland 50.000 Quadratmeter Acker und bundesweit 229.000 Quadratmeter zum Blühen bringen. Dazu kooperiert das Start-up-Unternehmen Vielfeld aus Gehrden mit der Initiative „Calenberg blüht“. Insgesamt elf Höfe machen schon mit – Betriebe aus der Region Hannover, aber auch welche aus Braunschweig, Magdeburg, Frankfurt, Köln oder Berlin.

Das Ziel: Aus den dafür vorgesehenen Flächen sollen blühende Felder werden, die so die Artenvielfalt fördern und erhalten. Vielfeld verspricht, dass die Landwirte mehr als 40 verschiedene Pflanzenarten säen, sodass die Blumen über einen langen Zeitraum von Juni bis Oktober blühen. „Die entstehenden Flächen bieten die nötige Nahrungsgrundlage für viele Insekten und Singvögel. Außerdem werden Rückzugsorte für zum Beispiel Feldhase, Rebhuhn oder Reh geschaffen.“

Blühpatenschaften im Internet

Wer mitmachen will, kann auf der Internetseite von Vielfeld ein- oder mehrjährige Blühpatenschaften abschließen. Man bekommt, so versprechen es die Jungunternehmer hinter Vielfeld, neben einem Zertifikat ganzjährig per E-Mail die sogenannte Blühpost zur Entwicklung des persönlichen Stücks Acker. Vielfeld richtet sich aber auch an Unternehmen, die sich für den regionalen Naturschutz engagieren möchten.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch ein persönliches Treffen mit den Landwirten soll am Feldrand nach Absprache möglich sein. Diese wollen dabei Einblicke in den landwirtschaftlichen Alltag bieten. Landwirt Helge Hische gehört zum Vielfeld-Team und hat „Calenberg blüht“ im vergangenen Jahr ins Leben gerufen – im ersten Jahr waren es rund 15.000 Quadratmeter bepflanzte Fläche, jetzt sollen es 50.000 werden. „Im letzten Jahr hat es sehr viel Spaß gemacht, mit den Patinnen und Paten zu diskutieren“, sagt Hische. „Beide Seiten konnten viel lernen.“

Von Karl Doeleke