Hannover

Die britische Variante B.1.1.7 des Coronavirus ist in der Region Hannover offenbar stärker verbreitet, als bisher bekannt. Die Variante habe in der Landeshauptstadt und im Umland einen Anteil von bis zu 50 Prozent, berichtete Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau am Dienstag in der Regionsversammlung. In der vergangenen Woche war das Gesundheitsamt noch von einem Anteil der britischen Variante von rund 40 Prozent ausgegangen. Damit ist der Anteil der Mutante in der Region offenbar deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Laut Robert-Koch-Institut liegt bundesweit der Anteil von B.1.1.7 bei rund 30 Prozent.

Jeder positive Test wird überprüft

In der Region Hannover werde seit der vergangenen Woche jeder positive PCR-Test auch auf die britische Variante überprüft, erläuterte Hermenau. Nach den bisherigen Erkenntnissen des Gesundheitsamtes führe eine Erkrankung nach einer Ansteckung mit der britischen Mutation nicht zu schwereren Krankheitsverläufen, sagte Hermenau. Allerdings sei die Variante voraussichtlich deutlich länger ansteckend. Deshalb werde in diesen Fällen die Quarantäne auf mindestens zwei Wochen festgesetzt, ohne die Möglichkeit sich schon vorzeitig freitesten zu können.

Die Positivrate der durch das Gesundheitsamt in Hannover vermittelten Testungen betrage aktuell rund 13,7 Prozent, sagte ein Regionssprecher am Montag. Bundesweit waren in der sechsten Kalenderwoche dagegen nur knapp 6,5 Prozent der Tests positiv, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Je höher die Positivrate bei hohen Fallzahlen ist, desto höher wird auch die Dunkelziffer geschätzt. Die Region Hannover hatte im Dezember rund 7000 Testungen veranlasst, im Januar etwa 12.000. Mitte Februar waren es ebenfalls bereits rund 7500. Das Infektionsgeschehen stelle sich diffus dar und verteile sich vor allem auf den privaten Bereich, sagte der Sprecher.

Zunehmend größere Schwierigkeiten bekomme das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung, weil Infizierte immer häufiger nicht mitteilten, mit wem sie in den vergangenen Tagen Kontakt hatten. Es gebe die Angst, wegen Verletzungen der Kontaktbeschränkungen Bußgeld bezahlen zu müssen, sagte Hermenau. Allerdings würden bei der Kontaktsuche des Gesundheitsamts keine Daten an die Bußgeldstelle weitergeleitet.

Grüne: Wir sind bereits in der dritten Welle

Die Grünen, die in der Regionsversammlung eine aktuelle Stunde zu Corona beantragt hatten, fühlen sich nicht gut genug von der Regionsverwaltung informiert. Die Redner der großen Koalition sahen das aber anders. Und auch Regionspräsident Hauke Jagau wies den Vorwurf mit Empörung zurück.

Die Grünen sehen die Region Hannover möglicherweise schon in einer dritten Corona-Welle. „Ich kann keine Strategie erkennen, wie die Verwaltung damit umgeht“, sagte Sinja Münzberg von den Grünen. Sie spüre eine „gewisse Ratlosigkeit“. Münzberg forderte kostenlose Schnelltests für Menschen mit viel Kontakt zu anderen Menschen wie zum Beispiel Erzieher, Lehrerinnen und Verkäufer. Außerdem müsste es kostenlose Luftfiltergeräte in Kitas und Schulen geben, betonte sie. Münzberg machte sich auch für dezentrale Impfmöglichkeiten in den Kommunen stark, wie es bereits im Landkreis Hildesheim gegeben hat und auch weiter geben soll.

Auch die CDU will dezentrale Impfmöglichkeiten

Für zusätzliche dezentrale Impfmöglichkeiten setzten sich auch Michaela Michalowitz und Bernward Schlossarek (beide CDU) ein. Die zentrale Impfung sei deutlich schneller als ein System mit dezentralen Impfmöglichkeiten, betonte dagegen Jagau. Ab dem 1. April gebe es in Niedersachsen die Möglichkeiten, dezentraler Impfungen, bis dahin bleibe es in der Region bei der Impfung ausschließlich im Impfzentrum auf dem Messegelände, betonte er. Ob es dann auch dezentrale Impftermine gibt, sagte er nicht.

Jagau rechnet nicht damit, dass sich künftig die Lockerung von Beschränkungen unbedingt an Inzidenzwerten orientieren werde. Wenn die älteren Menschen geimpft sind und dadurch 90 Prozent der tödlichen Verläufe einer Covid-19-Erkrankung wegfielen, „glaube ich, dass erhebliche Dynamik in dem Thema steckt“, sagte er.

Von Mathias Klein