Hannover

Das ging schnell: Die am Donnerstagnachmittag bereitgestellten Termine im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover sind bereits wieder vergeben. Lediglich einige wenige seien möglicherweise noch über die Telefonhotline des Landes unter der Nummer (0800) 99 88 665 zu haben, sagte am Freitag ein Sprecher der Stadt. Die Hotline war auch am Freitag wie schon am Vortag nur schwer zu erreichen.

Im Impfportal des Landes hieß es am Freitagmittag: „Keine Termine verfügbar“. Auch in allen anderen 49 Impfzentren in Niedersachsen konnten die Nutzer keine Verabredungen mehr treffen.

Anzeige

Kommende Woche wird in Hannover geimpft

Am Donnerstagnachmittag konnten plötzlich für die kommende Woche vom 1. bis zum 5. Februar Termine in Hannover vereinbart werden, nachdem am Morgen zunächst am Messegelände nichts verfügbar war. 450 Menschen über 80 Jahre sollen dort pro Tag geimpft werden. Insgesamt stehen etwa 2500 Dosen zur Verfügung.

„Keine Termine verfügbar“: Das Impfzentrum in Hannover ist im Impfportal des Landes nach nur wenigen Stunden bereits wieder ausgebucht – genau so wie alle anderen Impfzentren im Land. Quelle: Screenshot Impfportal Niedersachsen

Wann in Hannover neue Termine gemacht werden können, war am Freitag unklar. „Das hängt immer von einer verbindlichen Zusage das Landes ab“, sagte der Stadtsprecher. Die gebe es derzeit nicht. „Sobald wir eine solche Zusage bekommen, werden wir wieder Termine anbieten können.“

Land erwartet 8400 Dosen von Moderna

Auch das Land kann derzeit nicht konkret sagen, wann neue Impfdosen geliefert werden. „In den kommenden Tagen sollen voraussichtlich 8400 Dosen des Impfstoffs von Moderna eintreffen“, sagte eine Sprecherin von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Doch auch Moderna hatte zuletzt Lieferschwierigkeiten, sodass noch nicht sicher ist, ob die Ankündigung eingehalten wird.

Wie viele von den Moderna-Dosen dann für Termine in den Impfzentren bereitstehen, ist auch nicht ganz klar. Der Impfstoff geht auch in Krankenhäuser, außerdem ist die Hälfte des verfügbaren Impfstoffs weiterhin für die über 80-Jährigen in Pflegeheimen reserviert.

Die Vorbereitungen laufen: In der kommenden Woche werden im Impfzentrum auf dem Messegelände in Hannover die ersten über 80-Jährigen, die nicht in Heimen leben, geimpft. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Knapp 13.000 am Donnerstag vergeben

Am ersten Tag der Terminvergabe für die Impfzentren waren am Donnerstag „mehr als acht Millionen Anrufversuche“ eingegangen, wie Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabes, am Freitag in der Landespressekonferenz sagte. Bis Donnerstagabend seien 6784 Termine über die Telefon-Hotline vergeben worden, weitere 6122 Termine digital.

Termine im Harz, weil Hannover noch dicht ist

Zwar versuche man die Termine „wohnortnah“ zu organisieren, dies sei aber derzeit noch nicht überall möglich. So erhielten Senioren aus Hannover zunächst Termine im Harz oder auch in der Heide vorgeschlagen, weil es für das Impfzentrum in Hannover noch keine Termine gab. Dies habe man gemacht, wenn die Anruferinnen und Anrufer es gewünscht hätten, sagte Schröder. „Das Wunschverhalten der Menschen ist unterschiedlich. Eine gewisse Flexibilität wollten wir zulassen.“ Erst am Donnerstagnachmittag gab es dann erst Termine für das Impfzentrum auf dem Messegelände.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zahlreiche Beschwerden hat es über das Onlineverfahren gegeben, bei dem über eine Kurznachricht (SMS) die Zugangscodes für das Onlineportal verschickt wurden – oft so spät, dass sie nicht mehr gültig waren. Dieses Verfahren habe man aus Sicherheitsgründen wählen müssen, erläuterte Schröder. „Wir haben in zwei Bundesländern erlebt, dass Hacker die Onlineportale in die Knie zwingen wollten. Deshalb war die Authentifizierung mit der SMS aus Sicherheitsgründen notwendig.“

Schleswig-Holstein kein Beispiel

Den Einwand, dass andere Länder wie Schleswig-Holstein die Verteilung der Termine besser gesteuert hätten, lies Schröder nicht gelten. „Das Beispiel Schleswig-Holstein hat gezeigt, wie es nicht funktioniert. Denn dort musste man umsteuern.“ So müsse man dem Robert-Koch-Institut (RKI) jeden Abend über jeden Impftermin berichten. „Es geht nicht darum, nur Termine zu vergeben.“ Niedersachsen habe als erstes Bundesland die wichtige Schnittstelle des RKI bedienen können, sagte Schröder.

Das Land habe mit der Terminvergabe eine Firma in Wilhelmshaven betraut, hinter der die Bertelsmann-Gruppe stehe und die Referenzen etwa von Volkswagen habe vorweisen können, fügte Schröder hinzu.

Von Karl Doeleke und Michael B. Berger