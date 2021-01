Hannover

In Niedersachsen beginnt am Donnerstag die Terminvergabe für Corona-Impfungen. Menschen, die über 80 Jahre alt sind, können über eine Hotline oder im Internet einen Termin mit dem Impfzentrum vereinbaren.

Wie bekomme ich einen Impftermin ?

Dafür gibt es zwei Wege: Von 8 Uhr an soll am Donnerstag, 28. Januar, die Hotline-Nummer 0800 99 88 665 für die Terminvergabe erreichbar sein. Das Land rechnet allerdings damit, dass diese Leitung dem Ansturm nicht gewachsen sein wird. Zeitgleich wird die Internetseite www.imfportal-niedersachsen.de freigeschaltet. Wann die eigentlichen Impfungen in Hannover beginnen, ist noch unklar.

Wo finde ich das Impfzentrum ?

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Region Hannover ist auf dem Messegelände in 30521 Hannover, Halle 25, untergebracht. Mit Auto oder Fahrrad ist die Zufahrt nur über Tor West 1, Karlsruher Straße, möglich. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man mit der Stadtbahnlinie 8 zur Haltestelle Messe-Nord. Von dort führt ein Bus-Shuttle zum Impfzentrum.

Wer hilft mir bei der Organisation der Impfung?

Das Diakonische Werk und die evangelische Kirche wollen Senioren kostenlos bei der Impfung behilflich sein. Ein Team hilft bei Bedarf, den Impftermin zu klären. Kirchengemeinden stellen auch Kleinbusse für die Fahrt zur Impfung zur Verfügung. Das Projekt startet zunächst nur in Ledeburg-Stöcken, soll dann aber auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden. Informationen gibt es unter (05 11) 368 71 08.

Außerdem wollen der Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci und SPD-Ortsvereine „Impfpaten“ stellen, die Menschen mit Unterstützungsbedarf bei der Organisation von Impfterminen und der Anfahrt helfen. Sie bieten Hilfe unter (05 11) 38 87 28 80 an.

Wer fährt mich zum Impfzentrum ?

Daneben wollen gleich mehrere Institutionen Senioren helfen, unter möglichst geringen Infektionsrisiken zum Impfzentrum zu kommen. Unter anderem wollen Johanniter, ASB, Deutsches Rotes Kreuz und DLRG sogenannte Impftaxis anbieten. Die vier Organisationen möchten dazu an Wochenenden ihre Fahrdienstflotten zur Verfügung stellen. „Jeder, der geimpft werden möchte, soll so schnell wie möglich auch die Möglichkeit dazu bekommen“, sagt Michael Homann vom Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe. „Wir stehen auf Abruf bereit“, sagt Udo Zachries, Geschäftsführer des ASB. Allerdings haben die Einrichtungen noch keinen Auftrag für den Fahrdienst bekommen, Senioren können noch keine Termine für Fahrten vereinbaren.

Kann ich auch ein Taxi nehmen?

Wer aus gesundheitlichen Gründen einen Transport zum Impfzentrum braucht, kann sich nach Angaben der Landesregierung beim Hausarzt eine Transportbescheinigung ausstellen lassen. Zuvor sollte man bei seiner Krankenkasse klären, ob die Kosten übernommen werden. Darüber laufen noch Verhandlungen zwischen Land, Bund und Kassen – einige große Kassen haben bereits die Übernahme der Kosten zugesagt. Das Land übernimmt aber die Kosten, wenn die Krankenkasse nicht mitspielt. Dafür muss man Transportbescheinigung und Rechnung beim Impfzentrum gemeinsam mit der Kontonummer abgeben.

Schon vergangene Woche hatte die Regions-CDU gefordert, für Senioren kostenlose Taxifahrten oder eine eigene Buslinie anzubieten.

Wann es in Halle 25 allerdings wirklich losgehen kann, ist offen. Wie am vergangenen Freitag bekannt wurde, ist der geplante Impfstart am 1. Februar wohl nicht mehr zu halten. Der Grund dafür sind Lieferengpässe beim Herstellern Biontech und Pfizer.

Vom Krisenstab der Landesregierung hieß es am Dienstag, dass sicher Impfungen Anfang Februar stattfinden werden, unklar sei allerdings wie viele und in welchen Landkreisen.

Von Peer Hellerling und Simon Benne