Hannover

Eine Empfehlung zum Tragen von Masken in der Region Hannover bringt die CDU-Regionsfraktion ins Gespräch. Zwar gehe es vorrangig darum, das Personal im Gesundheits- und Pflegebereich mit geeigneten Schutzmasken zu versorgen, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernward Schlossarek. Man sollte aber den Menschen in der Region Hannover den Ratschlag geben, einfache oder selbst genähte Schutzmasken zu tragen, wenn sie mit Bussen oder Bahnen unterwegs seien.

„Statt einer Pflicht wäre eine nachdrückliche Empfehlung das Gebot der Stunde“, betont Schlossarek. Viele Menschen nähten bereits Masken. „Wenn jeder diesen Schutz trägt, ist allen geholfen“, meint er. Das Tragen von Masken solle das Bewusstsein dafür schärfen, dass jeder die Aufgabe habe, sich und andere zu schützen. Das erschwere die Ansteckung und verlangsame die Ausbreitung des Coronavirus.

„Besonders ratsam in Bussen und Bahnen“

Solange es keinen Impfstoff oder Medikamente gebe, müssten alle Menschen vorsichtig sein. Deshalb sei die Empfehlung zum Tragen einer Maske in der Öffentlichkeit und besonders in Bussen und Bahnen, wo das Einhalten des Mindestabstandes eine Herausforderung sei, ratsam und sinnvoll, sagt er.

In Jena gilt bereits seit mehr als einer Woche eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit, also auch in Bussen und Bahnen.

Von Mathias Klein