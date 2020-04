Hannover

Am morgigen Mittwoch (15. April) öffnen in der Landeshauptstadt und im Umland einige Wertstoffhöfe wieder. Dort dürfen dann aber nur Gartenabfälle und Sperrmüll abgegeben werden. Andere Abfälle wie zum Beispiel gelbe Säcke mit Leichtverpackungen werden nicht angenommen. Kein Sperrmüll sind Möbel und Möbelteile mit nicht ausbaubarer Elektrik, Elektrogeräte, Kleinteile, Baustellenabfälle, Gegenstände mit mehr als 75 kg Gewicht, Spiegel, Glas bzw. Glasplatten, Fahrzeugteile, Autoreifen, Wertstoffe, Flüssigkeiten, Farbeimer und Sonderabfälle.

Aha rechnet mit Andrang

Aha rechnet dann mit einem großen Andrang auf den Wertstoffhöfen, vor allem wegen in den vergangenen Wochen liegengebliebener Gartenabfälle. Deshalb wird das Personal aufgestockt. Zusätzlich zu den Mitarbeitern in den Wertstoffhöfen werden vor den Höfen Aha-Mitarbeiter die Verkehrslenkung übernehmen. Die Mitarbeiter werden auch darauf achten, das immer nur eine bestimmte Anzahl von Kunden auf die Höfe fahren kann.

Folgende Wertstoffhöfe öffnen:

Hannover-Linden Mitte (Schörlingstraße)

(Schörlingstraße) Hannover-Südstadt (Tiestestraße)

Bissendorf (Auf der Haube)

(Auf der Haube) Sehnde (Borsigring)

(Borsigring) Pattensen ( Ludwig-Erhardt-Straße 22)

( 22) Garbsen (Heinrich-Nordhoff-Ring)

(Heinrich-Nordhoff-Ring) Gehrden (Nordstraße)

Die Wertstoffhöfe haben regulär dienstags von 9 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Außerdem sind die Wertstoffhöfe an den Deponien in Hannover-Lahe (Moorwaldweg 312), Wunstorf-Kolenfeld und Burgdorf ( Steinwedeler Straße) geöffnet. Desweiteren öffnen im Umland wieder 52 Grüngutannahmestellen zu den vor Ort üblichen Zeiten. Wer sein Grüngut oder Sperrmüll abgeben will, sollte möglichst eine Maske aufsetzen.

