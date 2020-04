Die Rufe nach einer Aufhebung des Besuchsverbots in Pflegeheimen werden lauter. Nach Prof. Axel Haverich von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) verlangen das jetzt auch die Alten- und Pflegeheime der Diakonie. Kontakt sei für pflegebedürftige Senioren überlebenswichtig, heißt es in einem Brief an die Sozialministerin. Doch innerhalb der Diakonie gibt es Unstimmigkeiten.