In Niedersachsen gibt es jetzt fünf bekannte Fälle von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Eine 32-jährige Frau aus der Gemeinde Westoverledingen hat sich mit dem Virus angesteckt, berichtete ein Sprecher des Landkreises Leer am Mittwochvormittag. Das habe ein Labortest bestätigt. Sie wird im Marien-Hospital in Papenburg ( Landkreis Emsland) behandelt und ist dort isoliert. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Leer mitteilte, ist die Patientin stabil. Jetzt werden die Kontaktpersonen und die Infektionskette ermittelt. Dabei arbeiten die Gesundheitsämter der Landkreise Leer und Emsland eng zusammen. Die Frau hat einen Lebensgefährten, dieser befindet sich zu Hause in Quarantäne, zeigt bisher aber keine Symptome. Das Paar hat keine Kinder.

„Alle Beteiligten haben umsichtig gehandelt", sagt Heike de Vries, Leiterin des Gesundheitsamtes beim Landkreis Leer. Sowohl der Hausarzt wie auch das Krankenhaus hätten die Patientin von vornherein separiert, um zu verhindern, dass weitere Personen angesteckt werden. Wo die Frau sich angesteckt haben könnte, haben die Behörden noch nicht mitgeteilt.

Alle Infizierten sind in Quarantäne

Erst am Dienstag war bei drei Männern eine Erkrankung mit dem Virus festgestellt worden. Alle betroffenen Patienten befinden sich mit ihren Angehörigen in häuslicher Quarantäne. Die Erkrankten kommen aus Uetze in der Region Hannover, aus dem Ammerland sowie aus dem Kreis Cuxhaven.

Ein 21-Jähriger aus dem Ammerland wird seit Dienstag medizinisch intensiv betreut und befinde sich in einem guten Zustand, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Der junge Mann hatte nach ersten Erkenntnissen an einer Karnevalsfeier in Palenberg im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg teilgenommen und sich aller Wahrscheinlichkeit nach dort mit dem Virus infiziert. Die vergangenen Tage hat er bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht, die 56-Jährige wurde ebenfalls umgehend häuslich isoliert.

Mann war in Norditalien

Ein privates Labor hatte den Test durchgeführt und das zuständige Gesundheitsamt informiert. Die Behörden im Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg ermitteln derzeit die Kontaktpersonen des Patienten. Das Gesundheitsamt will im Einzelfall bewerten, wie eng der Kontakt war und welche erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchzuführen sind.

Bei dem Fall in Cuxhaven handelt es sich um einen Mann, der sich in den vergangenen Tagen in Norditalien aufgehalten hatte. Gemeinsam mit seiner Ehefrau befindet er sich in häuslicher Quarantäne. Hinweise darauf, dass das Virus in der Bevölkerung des Landkreises zirkuliere, gebe es nicht, teilte ein Sprecher des Landkreises mit.

Gemeinsame Busreise nach Südtirol

Im Uetzer Ortsteil Eltze hat sich außer einem 68-Jährigen, dessen Infektion seit Sonnabend bekannt ist, auch ein 63-Jähriger infiziert. Die beiden waren mit ihren Ehefrauen am Wochenende von einer Busreise aus Südtirol zurückgekehrt. Die beiden Ehepaare befinden sich, ebenso wie 20 Kontaktpersonen aus Uetze, in häuslicher Quarantäne.

Trotz der fünf Fälle in Niedersachsen bleibt das Landesgesundheitsamt bei seiner Einschätzung, dass das Coronavirus in Niedersachsen nicht zirkuliert. Alle bestätigten Fälle hätten einen klaren Auslandsbezug oder seien auf Infektionen in einem anderen Bundesland zurückzuführen, wie bei dem Mann aus dem Ammerland.

Ministerin setzt weiter auf Isolation

Landesgesundheitsministerin Carola Reimann setzt weiterhin darauf, Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer aus Risikogebieten mit entsprechenden Symptomen zu isolieren, sie so schnell wie möglich auf das Coronavirus zu testen und im Falle einer Ansteckung die entsprechenden Kontaktpersonen zu ermitteln. Diese würden dann ebenfalls unter Quarantäne gestellt und bei auftretenden Symptomen getestet. Das Verfahren habe sich in der Region Hannover seit dem vergangenen Sonnabend bewährt und werde nun auch in Oldenburg und im Ammerland zur Anwendung kommen.

