Drei weitere Fälle von Coronainfektionen in Niedersachsen sind am Mittwoch bekannt geworden: Eine 32-jährige Frau aus dem Landkreis Leer, ein 44-jähriger Mann aus Oldenburg und ein etwa 30 Jahre alter Mann aus der Grafschaft Bentheim haben sich mit dem Virus angesteckt. Die anderen Patienten in Niedersachsen kommen aus Uetze, dem Ammerland und dem Kreis Cuxhaven.