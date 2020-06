Hannover

Die CDU-Regionsfraktion fordert in der Corona-Krise Verbesserungen für die Situation im Schülerverkehr. „Es macht wenig Sinn, wenn in den Schulen die einzuhaltenden Mindestabstände bei 1,50 Meter liegen, diese Jungen und Mädchen dann aber sowohl an den Haltestellen als auch während der Fahrten in den Bussen und in den Stadtbahnen eng nebeneinander stehen und sitzen“, sagt Fraktionschef Bernward Schlossarek.

„Erhöht die Infektionsgefahr erheblich“

Abstand halten sei das oberste Gebot, das am besten vor Infektionen schütze, meint Schlossarek. Die Schüler würden darauf in den Schulen auch hingewiesen werden. Doch in den Bussen und Bahnen auf dem Weg zur Schule könnten die Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Das erhöhe die Infektionsgefahr erheblich.

Anzeige

Die CDU kritisiert unter anderem die Belegung in den Bussen und Bahnen. Idealerweise dürften eigentlich nur maximal die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze genutzt werden, meint Schlossarek. Auch dürften die Schüler dabei nicht direkt nebeneinander und nicht direkt hintereinander sitzen. Zudem müsse geregelt sein, dass die Busse nicht alle gleichzeitig, sondern zeitversetzt nach Schulschluss von der jeweiligen Schule abfahren, um wartende Schülergruppen an den Haltestellen zu vermeiden.

Weitere HAZ+ Artikel

„Region trägt die Verantwortung“

„Die Verkehrsbetriebe und die Regionsverwaltung tragen hier eine Verantwortung“, sagt der Fraktionschef. Die ende aber nicht mit dem Hinweis, dass man eine Maske tragen soll.

Die CDU hatte im Mai die Verwaltung nach einem Hygiene- und Schutzkonzept für den Schulbusverkehr gefragt. Das Ergebnis: Die Verkehrsbetriebe seien vermehrt im Einsatz, um die Busse häufiger zu reinigen. Eine Antwort auf die Frage, wie die Abstandsregel beim Schülerverkehr organisiert werden kann, habe es jedoch nicht gegeben.

Schlossarek fordert von der Regionsverwaltung und den Verkehrsunternehmen Ideen zur Verbesserung der Situation. Es dürfe später nicht heißen, der Schülertransport habe massiv zu einer möglichen zweiten Corona-Welle beigetragen. Schlossarek forderte den Einsatz zusätzlicher Busse. Außerdem schlägt er den Einsatz von Mitarbeitern vor, die auf die Einhaltung der Abstandsregeln achten.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein