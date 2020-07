Hannover

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in der Region Hannover 21 Infektionen mit dem Coronavirus in Schulen und acht Infektionen in Kindertagesstätten. Das geht aus einer Auflistung der Regionsverwaltung hervor. Die Region selbst hat keine Schulen und Kitas wegen des Virus geschlossen. Wenn zu Beginn der Pandemie eine Einrichtung dicht gemacht wurde, hatte das die jeweilige Schul- oder Kitaleitung zu verantworten, teilt die Verwaltung mit.

Gesundheitsamt macht Reihentests

Konkret hatten sich in acht Kitas in Hannover und im Umland zwei Kinder sowie sechs Erzieher infiziert. Insgesamt sind 19 Schulen betroffen. Das Gesundheitsamt hat dort Infektionen bei 19 Schülern und bei zwei Lehrern festgestellt. Es gab auch zahlreiche Verdachtsfälle, die sich jedoch nicht bestätigt hatten.

Die Regionsverwaltung nennt die Zahlen (Stand 10. Juli) in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU-Regionsfraktion. In dem Papier erläutert die Verwaltung auch den Ablauf, wenn an einer Schule oder an einer Kita ein positiver Fall entdeckt wird. Neben der Nachverfolgung der Kontakte werde, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten, ein Reihentest aller Lehrer, Schüler, Kinder und Erzieher durchgeführt, falls das nötig sein sollte.

Besondere Vereinbarung für Kita-Kinder

Außerdem verweist die Region auf eine Vereinbarung zwischen dem Gesundheitsamt der Region, der Stadt Hannover und der Ärzteschaft. Demnach können Kita-Kinder ab sofort auch wieder mit Erkältungen in die Kitas gehen. Zuletzt hatte es große Irritationen gegeben, weil Kita-Kinder von Erzieherinnen im Auftrag der Kita-Träger nach Hause geschickt worden waren, selbst wenn die Kinder nur einen leichten Schnupfen hatten. Dabei spielte die Angst vor dem Coronavirus eine große Rolle. Nach der Einigung ist auch der in den vergangenen Wochen von manchen Kitas bei Erkältungen verlangte Corona-Test nicht erforderlich.

Diese Schulen und Kitas waren betroffen

In diesen Kitas gab es Infektionen mit dem Coronavirus:

Vorschulklassen und Kitas der Grundschule Kaltenweide

DRK-Kita in Pattensen

DRK-Kita in Hannover-Ahlem

Kita Junges Gemüse

Kita Oberbürgermeister-Weber-Haus

Kita Hägewiesen

Kita AWO Jugendhilfe

Kita Region Hannover

In diesen Schulen gab es Infektionen mit dem Coronavirus:

Gymnasium Langenhagen

Ricarda-Huch-Schule

Gudrun-Pausewang-Grundschule

IGS Langenhagen

Gymnasium Berenbostel

Freies Gymnasium Hannover

IGS Linden

Erich Kästner Schulzentrum

Südstadtschule/Peter-Petersen-Schule

Tellkampfschule

St.-Ursula-Schule,

Anna-Siemens-Schule

IGS List

Berufsbildende Schulen Springe

Pestalozzischule Burgwedel

Grundschule Kronsberg

KGS Barsinghausen

Albert-Schweitzer-Schule Hannover

Brüder-Grimm-Schule Hannover

