Hannover

Die Region Hannover hat am Freitag den für die Schulen und Kitas – und damit auch für berufstätige Eltern – wichtigen Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Mancherorts tritt neben der Maskenpflicht, die ohnehin schon ab Montag in allen weiterführenden Schulen in Risikogebieten gilt, zusätzlich das sogenannte Szenario B in Kraft: Klassen werden geteilt und die Gruppen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet. Außerdem kann das Folgen für die Betreuung in Kitas haben. Doch was bedeutet das konkret und für welche Schulen? Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Für welche Schüler gilt die Maskenpflicht im Unterricht?

Ausschlaggebend für die Maskenpflicht ist die 7-Tages-Inzidenz. Dieser Wert zeigt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Übersteigt dieser Wert in einem Landkreis in Niedersachsen die kritische Marke von 50, gilt dieser als Risikogebiet. Die Region Hannover hat diesen Wert schon in der vergangenen Woche gerissen, am Sonnabend lag er bei 102,1.

Die Maskenpflicht gilt damit an allen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen in der Landeshauptstadt und den 20 Umlandkommunen. Und sie wird erst dann wieder aufgehoben, wenn der Inzidenzwert in der Region Hannover unter 50 gesunken ist.

Die einzigen Schüler, die keine Masken tragen müssen, sind die Kleinen in den Klassen 1 bis 4. Das Kultusministerium stellt klar, dass diese Ausnahme auch nicht durch einen Lehrer oder eine Grundschule aufgehoben werden darf.

Wo finde ich den maßgeblichen Wert?

Sowohl die Region Hannover, das Landesgesundheitsamt als auch das Robert-Koch-Institut ( RKI), benennen für Landkreise in Deutschland Inzidenzwerte – aus verschiedenen Gründen, die auch mit Meldezeitpunkten zu tun haben, können diese Zahlen unterschiedlich ausfallen. Maßgeblich für die Region Hannover ist deshalb der Wert des Landesgesundheitsamts, den die Landesregierung hier im Internet veröffentlicht. Die Daten werden täglich um 9 Uhr aktualisiert.

Überschreitet ein Landkreis die kritische Marke, tritt die Maskenpflicht am Folgetag automatisch in Kraft – eine ausdrückliche Anordnung durch das Gesundheitsamt ist nicht nötig.

Gilt die Maskenpflicht auch, wenn die 7-Tage-Inzidenz in meiner Stadt oder Gemeinde unter 50 liegt?

Entscheidend ist der Wert für die Region also Ganze. Darum müssen Schüler auch an Schulen in der Wedemark, in Pattensen oder Burgdorf, wo die Inzidenzen zum Wochenende noch unter 50 lagen, im Unterricht nun Mund und Nase bedecken.

Doch selbst wenn die Region als Ganze wieder unter den Wert von 50 sinken sollte, kann die Maskenpflicht in einzelnen Schulen bestehen bleiben. Das gilt nach Angaben des Kultusministeriums überall dort und für die Zeit, in der das Gesundheitsamt „eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme“ angeordnet hat.

Was ist unter „andere Infektionsschutzmaßnahme “ zu verstehen?

Das sind nach Angaben des Kultusministeriums „infektionsschutzrechtliche Anordnungen des zuständigen Gesundheitsamts“ – also etwa eine Quarantäneanordnung der Region Hannover. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass die Quarantäne „mindestens eine Lerngruppe“ betreffen muss, also eine Klasse oder einen ganzen Jahrgang. „Soweit nur einzelne Schülerinnen und Schüler oder Beschäftigte, jedoch keine gesamte Schulklasse, Kohorte oder ein gesamter Schuljahrgang an der Schule von einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen sind, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt“, stellt das Kultusministeriums klar.

Wann werden Klassen geteilt und Schüler wieder zu Hause unterrichtet?

Für die Aufteilung von Klassen und abwechselnden Präsenz- und Fernunterricht – das sogenannte Szenario B – sind für Schulen in der Region Hannover zwei Kriterien entscheidend:

Die erste ist, dass in der Region der 7-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten ist – das ist seit Sonnabend der Fall.

Die zweite Bedingung ist, dass zudem „eine die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde“, also etwa eine Klasse oder ein Jahrgang an der Schule in Quarantäne geschickt wurde (siehe vorhergehende Frage).

Erst wenn beide Fälle gleichzeitig eingetreten sind, gilt der Wechselunterricht für die Zeit der Infektionsschutzmaßnahme für die ganze Schule – im Fall einer Quarantäne also beispielsweise bis zu 14 Tage.

Das sei auch dann umzusetzen, wenn eine Quarantäne bereits vor Inkrafttreten der neuen Regeln verhängt wurde, betonte am Sonnabend ein Sprecher des Kultusministeriums.

Welche Schulen in der Region müssen sich aktuell auf Szenario B einstellen?

Dazu, welche Schulen ab der kommenden Woche in den Wechselunterricht gehen müssen, wollte die Region Hannover am Sonnabend keine konkreten Angaben machen. Stand Sonnabendnachmittag gab es nach Angaben einer Sprecherin aber fünf Schulen in der Landeshauptstadt und den Umlandkommunen, die die Bedingungen für das Wechselmodell erfüllten.

Eine dieser Schulen könnte die Integrierte Gesamtschule in Wunstorf sein. Dort wurden am Freitagabend 21 Schüler und zwei Lehrkräfte in Quarantäne geschickt. Im Laufe des Montags dürfte Eltern und Schülern erstmals mitgeteilt werden, welche Schulen in das Wechselmodell gehen.

Wer entscheidet, wo Klassen geteilt werden?

Ein Sprecher des Kultusministeriums stellte am Sonnabend klar: Das Wechselmodell tritt an den einzelnen Schulen ohne weitere Anordnung der Region Hannover in Kraft. „Das ist eine Verpflichtung, die die Schule ohne weitere Anordnung selbst umsetzen muss.“ Dazu hat das Ministerium am Freitag einen Runderlass an alle 3000 Schulen in Niedersachsen geschickt.

Welche Folgen hat der hohe Inzidenzwert für Kitas?

Während einer Infektionsschutzmaßnahme für mindestens eine Gruppe in der Einrichtung gilt dort laut Landesverordnung auch wieder der eingeschränkte Regelbetrieb – Gruppen werden dann streng getrennt und offene Gruppenkonzepte untersagt. Nach Angaben einer Regionssprecherin sind – Stand Sonnabend – jedoch keine Kitas in der Region von Infektionsschutzmaßnahmen betroffen.

Sind Schulen und Lehrer auf den Fernunterricht vorbereitet?

Peter Kindermann, Leiter der Sophienschule im Zooviertel, ist zuversichtlich. Zumindest für seine Schule gelte: „Szenario B – das kriegen wird hin.“ An der Sophienschule gebe es derzeit keine Quarantänefälle. Man werde die Schüler dennoch schon jetzt auf den Möglichen Eintritt vorbereiten.

Kindermann geht davon aus, dass sich alle Schulen in Niedersachsen seit den Schulschließungen im Frühjahr intensiv mit digitaler Bildung auseinandergesetzt haben. „Bei uns jedenfalls ist das klar der Fall.“ Man habe bereits sechs Quarantäne-Fälle gehabt und man habe auch ganze Klassen schon herausnehmen müssen. „Das hat funktioniert“, versichert Kindermann. Für die Kommunikation mit den jüngeren Kindern bis Klasse 7 gebe es einen Messenger. „Damit erreichen wir 100 Prozent der Schüler.“ Ab Klasse 8 komme eine Lernplattform zum Einsatz. „Schüler können ihre Arbeiten dort hochladen und bekommen Feedback vom Lehrer.“

Die nun verbindliche Maskenpflicht begrüßt Kindermann ebenfalls. Das bringe nun Ruhe in den Alltag. „Schüler wollen klare Regeln.“ Andere Schulleiter wollten sich am Wochenende noch nicht äußern.

Was sagen Elternvertreter?

Der Stadtelternrat hat die neuen Regeln noch nicht im Vorstand diskutiert. Vorstandsmitglied Sonja Otto spricht daher nur für sich selbst, wenn sie sagt: „Die Maskenpflicht im Unterricht ist sicherlich anstrengend, aber eine Gute Sache.“ Es müsse aber auch sichergestellt sein, dass die Schüler die Masken regelmäßig wechseln. Otto wünscht sich sogar, „dass alle Schulen grundsätzlich ins Szenario B wechseln, auch wenn das berufstätigen Eltern viel abverlangen würde“.

Für die Schüler hat Szenario B zumindest einen Vorteil: Die Maskenpflicht im Unterricht fällt dann wieder weg, wenn nur die Hälfte der Schüler da ist und der nötige Abstand zueinander wieder eingehalten werden kann.

Von Karl Doeleke