Hannover

Ob Hummer, Schnitzel oder Kartoffelsuppe: Ein tolles Essen, das mit Lust und Laune, mit Hingabe und Leidenschaft, bestenfalls mit Herz und Seele gekocht wurde, ist etwas Wundervolles und sehr Persönliches. Auch ein liebenswerter, einfühlsamer und aufmerksamer Service ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Abbild der Persönlichkeit des Gastgebers und maßgebend für das schöne Flair eines Restaurants.

Und sicher, in der derzeitigen Situation lösen solche Worte der Wertschätzung die ganzen Existenzängste der Gastronomen nicht in Wohlgefallen auf. Ein Lob füllt auch nicht die leeren Gasträume am Mittag und bessert auch nicht das Bankkonto auf, aber es tut in diesen turbulenten Zeiten gut, muntert vielleicht den einen oder anderen Wirt an seinem Krisenherd ein wenig auf, wenn er weiß, dass er in ein paar Wochen wieder mit einem vollen Haus rechnen kann – Mut zusprechen ist also eine der vielen hilfreichen Kleinigkeiten, die wir in diesen außergewöhnlichen Tagen tun sollten!

Von Hannes Finkbeiner