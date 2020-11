Die Zahl der Neuinfektionen sinkt – liegt das an den jüngsten Corona-Maßnahmen?

Hannover

Der Anstieg nachgewiesener Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in der Region Hannover verlangsamt sich. Das Landesgesundheitsamt registrierte für den Mittwoch in der Landeshauptstadt und im Umland insgesamt 182 neue Fälle, am Mittwoch vergangener Woche wurde mit 353 Neuinfektionen noch fast die doppelte Anzahl gemeldet.

Höchststand in der vergangenen Woche

Gleichzeitig sinkt auch der Inzidenzwert (kurz für: Sieben-Tages-Inzidenz). Damit wird die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bezeichnet – ein Wert, der die tatsächliche Dynamik des Infektionsgeschehens abbildet. Er liegt nach der Berechnung des Landesgesundheitsamts am Mittwoch bei 115. Das ist der niedrigste Wert seit dem 2. November, damals hatte der Wert bei 111,7 gelegen. Und für Donnerstag kündigt sich nach den Zahlen des Gesundheitsamtes ein weiterer Rückgang des Inzidenzwertes an. Der Wert war am 31. Oktober über die Marke von 100 gestiegen. Dann ging es weiter steil nach oben. Der bisherige Höchststand lag am 13. November bei einem Inzidenzwert von 138,6.

In der Region Hannover sind die Werte zwischen den einzelnen Kommen zum Teil sehr unterschiedlich. Während Pattensen mit 20,1 und Wennigsen mit 34,8 die geringsten Inzidenzwerte haben, liegt er in Lehrte mit 149,9, in Garbsen mit 143,9 und in Ronnenberg (136,8) am höchsten. Für die Landeshauptstadt meldete das Gesundheitsamt der Region am Mittwoch eine Inzidenz von 114,1.

Wird weniger getestet?

Im Gesundheitsamt kann man noch nicht sagen, ob die leichte Entspannung mit den seit Anfang November geltenden Maßnahmen wie unter anderem geschlossenen Restaurants und Kontaktbeschränkungen auf maximal zehn Personen zu tun haben. „Dafür ist es noch zu früh“, meint Sprecher Christoph Borschel. Auch sei nicht feststellbar ob die veränderte Teststrategie an den Schulen die Zahlen beeinflusst hat. Denn dort werden, nach der vor rund zwei Wochen herausgekommenen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts in Berlin, nur noch Kontaktpersonen eines Infizierten getestet, wenn sie Symptome aufweisen. Zuvor war die ganze Klasse oder die ganze Kohorte getestet worden.

Keine Tagesstatistik zur Zahl der Tests

Beim Gesundheitsamt kann man auch nicht bestätigen, dass die Zahl der Infizierten zurückgeht, weil weniger getestet wird. Eine Statistik über die Zahl der Tests werde nicht geführt, sagt Sprecher Borschel. Auch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), die die Tests für die Ärzte abrechnet, kann keine Angaben zu einer Zunahme oder Verringerung von Tests machen. „Das sei erst am jeweiligen Quartalsende zu sehen, wenn die Ärzte ihre Abrechnungen einreichten, meint Sprecher Detlef Haffke. Er habe jedoch nicht den Eindruck, dass weniger getestet werde. Aus einigen Laboren sei zu hören, dass dort die Kapazitäten ausgereizt seien.

„Die Menschen sind wieder vorsichtiger geworden“

Infektiologe Professor Matthias Stoll von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ist noch vorsichtig bei der Bewertung der aktuellen Zahlen. Er geht aber davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Teil-Lockdown und den sich langsam verbesserten Zahlen gibt. „Rückblickend kann man sagen, die Menschen sind wieder vorsichtiger geworden“, meint er. Auch weiterhin werde es nicht ohne Regeln gehen. Für Weihnachten prognostiziert Prof Stoll in diesem Jahr „ein besonders besinnliches Fest im kleinen Kreis“.

Auch in Niedersachsen verlangsamt sich der Anstieg der Fallzahlen

Auch in ganz Niedersachsen verlangsamt sich der Anstieg von Neuinfektionen leicht. Am Mittwoch wurden 1320 neue Fälle registriert, nach 1512 am selben Tag in der Vorwoche, teilte das Sozialministerium mit. Die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken sank auf 943, nach 972 am Vortag. Weiterhin müssen 210 der Erkrankten auf Intensivstationen behandelt werden, 127 davon werden künstlich beatmet. Die Zahl landesweit registrierter Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen betrug 103,4 nach 106,1 am Mittwoch der vergangenen Woche. Binnen 24 Stunden gab es 19 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Unterdessen stehen die Pläne des Landes für das Einrichten von Impfzentren kurz vor dem Abschluss. Noch in dieser Woche solle das Konzept präsentiert werden, sagte ein Ministeriumssprecher. Neben den zentralen Impfmöglichkeiten sollen auch mobile Teams aufgebaut werden.

Von Mathias Klein