Hannover

Nach den von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgestellten Plänen für die Beschleunigung der Energiewende will auch die Region Hannover mehr Tempo beim Ausbau von Windkraft und Solarenergie machen. Insbesondere die Standorte für neue Windkrafträder sollen ausgeweitet werden, wie Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Mittwoch sagte. „Denn wir brauchen weiterhin mehr und leistungsstärkere Anlagen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Wir wollen dafür schneller zusätzliche Flächen für die Windkraft mobilisieren.“ 

„Wir brauchen weiterhin mehr und leistungsstärkere Anlagen, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen“: Regionspräsident Steffen Krach (SPD). Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Erklärtes Ziel ist es, dass die Region bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Das bedeutet, dass bei der Stromerzeugung keine klimaschädlichen Treibhausgase entstehen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 260 Windräder in der Landeshauptstadt und dem Umland erzeugen derzeit rund 560 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Das deckt rechnerisch den privaten Verbrauch von rund 350.000 Menschen. Um klimaneutral zu werden, wäre allerdings die fünffache Menge erzeugten Windstroms nötig.

Bund will die Windenergie ausbauen

Klimaschutzminister Habeck hatte am Dienstag in Berlin angekündigt, den Ausbau der Windkraft zu beschleunigen. Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen dazu etwa deutlich verkürzt werden. Der Anteil der erneuerbaren Energien soll bis 2030 von derzeit 42 auf dann 80 Prozent verdoppelt werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon in der Vergangenheit hatte die Region ähnlich ehrgeizige Ausbaupläne bei der Windkraft verkündet mit dem Ziel, 2 Prozent der Regionsfläche für Windkraftanlagen auszuweisen. Das entspricht dem, was Habeck für den Bund vorschwebt und auch den Zielen des Landes Niedersachsen, das bis 2030 ebenfalls rund 2 Prozent erreichen will. Derzeit befindet sich die Region Hannover bei 1,6 Prozent.

Behindert wird der Ausbau, weil etliche Flächen – Flughäfen, Tiefflugkorridore der Bundeswehr, Autobahnen oder Naturschutzgebiete – bisher für den Betrieb von Windrädern nicht infrage kommen. Krach setzt daher auf die von Habeck angekündigten Erleichterungen: „Für mehr Fläche müssen dann die Rahmenbedingungen weiter verbessert werden.“

Von Karl Doeleke