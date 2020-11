Hannover

Die Besetzung der wichtigen Leitungsstelle für den Fachbereich Schulen der Region Hannover entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Im Februar war Regionspräsident Hauke Jagau ( SPD) mit seinem Vorschlag, den Posten mit einem Parteigenossen am strikten Widerstand der Fraktion von SPD, CDU und Grünen gescheitert. Jetzt ist erneut eine Besetzung geplatzt.

Zunächst lief alles normal. Nach dem Fehlschlag vor neun Monaten war die Stelle von der Region neu ausgeschrieben worden. Daraufhin hatten sich 43 Interessenten beworben, acht von Ihnen wurden für die hoch dotierte Stelle zum Bewerbungsgespräch nach Hannover eingeladen. Schließlich entschieden sich Schuldezernent Ulf-Birger Franz und Regionspräsident Jagau für einen Bewerber aus Schleswig-Holstein, der Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert hatte und anschließend ein Lehramtsreferendariat an einer Berufsschule absolviert hatte. Zum Zeitpunkt des Auswahlverfahrens arbeitete der Mann als Unternehmensberater.

Anzeige

In einer nicht öffentlichen Verwaltungsvorlage für die Politiker heißt es, der Bewerber habe sich als geeigneter Kandidat erwiesen, er solle deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt eingestellt werden. Offenbar war sogar der Vertrag schon fertig geschrieben und dem Mann zugesandt worden. Aber der Mann aus Schleswig-Holstein hatte dann nicht unterschrieben. „Der Bewerber hat kurzfristig abgesagt“, berichtet die Sprecherin der Regionsverwaltung, Christina Kreutz. Die Region bemühe sich, die Stelle schnellstmöglich zu besetzen. Noch ist unklar, ob es eine neue Ausschreibung geben soll oder ob unter den bereits vorhandenen Bewerbern gesucht wird.

Bei der gescheiterten Stellenbesetzung im Februar waren zunächst 67 Bewerbungen eingegangen. Der später von den Fraktionen abgelehnte Bewerber war zum Zeitpunkt der Bewerbung eineinhalb Jahre in der Regionsverwaltung tätig. Heikel an der Angelegenheit war: Der damalige Bewerber ist der Lebensgefährte eines engen Mitarbeiters Jagaus, der Bewerber und sein Lebensgefährte sind in einem SPD-Ortsverein im Umland aktiv.

CDU, Grüne und sogar die SPD hatten an der Qualifikation des Bewerbers und am Auswahlverfahren massive Kritik geübt. Er habe viel zu wenig Verwaltungs- und vor allem keine Führungserfahrung. Zu dem Fachbereich gehören 256 Mitarbeiter, der Etat liegt in diesem Jahr bei rund 85 Millionen Euro. Die Region ist Trägerin von 14 berufsbildenden Schulen, 16 Förderschulen und zwei allgemeinbildenden Schulen. Der Fachbereich ist außerdem für den Betrieb der drei Landschulheime und die Schülerbeförderung zuständig.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein