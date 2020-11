Hannover

Seit gut einer Woche häufen sich in der gesamten Region Hannover wieder Telefonanrufe von falschen Polizisten. Wie die Polizeidirektion Hannover mitteilt, haben bislang unbekannte Trickbetrüger mit einer alten Masche in den vergangenen Tagen bereits von zwei Senioren mehr als 100.000 Euro Bargeld erbeutet. Die vermögenden Opfer händigten den Tätern gutgläubig Wertgegenstände und hohe Geldbeträge aus. Wegen der neuen Welle von Trickanrufen warnt die Polizeidirektion jetzt noch einmal ausdrücklich davor, am Telefon Angaben zur persönlichen Vermögenssituation zu machen und vermeintlichen Polizeibeamten bei einem persönlichen Besuch Bargeld zu übergeben. Als Opfer wählen die Täter demnach gezielt Senioren aus.

Hinweise über Trickanrufe nehmen deutlich zu

Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilt, häufen sich die Trickanrufe falscher Polizisten bei Bürgerinnen und Bürgern in der gesamten Region Hannover seit etwa einer Woche. Die Täter geben sich demnach – wie schon bei früheren Fällen – auch jetzt wieder als Polizeibeamte aus. Sie lassen ihre Opfer glauben, dass ihr Geld und Wertgegenstände wegen einer vermeintlichen Einbruchswelle in Gefahr sei. Dann lassen sie sich die Wertsachen aushändigen und gaukeln den Opfern vor, die Vermögenswerte sicher aufzubewahren. Schließlich verschwinden die Betrüger mit ihrer Beute. Seit dem 10. November ist die Polizeidirektion auch aus der Bevölkerung mehrmals über zahlreiche Trickanrufe informiert worden.

Anrufer berichten von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft

Die Polizei warnt deshalb vor der Masche und gibt Tipps, wie man sich schützen kann. Nach derzeitigen Erkenntnissen täuschen die Täter vor, dass sie bei der Polizei arbeiten. „Die Anrufer berichten von Einbrüchen oder Überfällen, die sich angeblich in der Nachbarschaft des Angerufenen zugetragen hätten“, beschreibt Polizeisprecher Richter den Inhalt der ersten Telefonanrufe. In den Gesprächen werden demnach auch konkrete Straßennamen genannt, um die Glaubwürdigkeit zu steigern. Außerdem fordern die Täter die Betroffenen auf, über die Notrufnummer 110 die Echtheit der vermeintlichen Informationen zu überprüfen. Technisch werde das Gespräch aber nur gehalten und der Notruf vorgegaukelt, sagt Richter.

Das weitere Vorgehen der Betrüger: Den Angerufenen vermitteln die Täter, dass bei ihnen nun ebenfalls ein Überfall oder Einbruch drohe und sie ihre Wertsachen besser der Polizei übergeben sollten. Die Senioren sollen auf Rat der Anrufer aber auf keinen Fall ihr Geldinstitut einschalten. Aus diesem Grund werde in vielen Fällen von einem "korrupten Bankmitarbeiter Herr Langer" gesprochen. „Anschließend werden die verängstigten Leidtragenden von den falschen Beamten aufgefordert, ihr Geld zu übergeben“, beschreibt der Sprecher der Polizeidirektion die perfide Masche.

Die Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Trickanrufern Die Polizeidirektion Hannover gibt folgende Tipps zum Schutz vor Anrufern, die vorgeben, Polizeibeamten zu sein: „Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten. Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten nie am Telefon“, sagt der Sprecher der Polizeidirektion, Martin Richter. Auf keinen Fall sollen Bürger auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen eingehen. „Überprüfen Sie sorgfältig Polizeiausweise und fragen im Zweifel in Ihrer örtlichen Dienststelle nach. Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung“, empfiehlt Richter. Nach einem Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten könne man auch den Notruf wählen, um die Angaben zu überprüfen – aber erst, nachdem der Anruf zuvor selbst beendet und einmal aufgelegt wurde.

Sein wichtiger Hinweis: „Auf der Suche nach Opfern führen die Täter erfahrungsgemäß eine Vielzahl an Anrufen durch.“ Die Kripo Hannover empfehle deshalb ein gewisses Maß an Misstrauen. Denn: In zwei Fällen hatten die Täter bereits Erfolg: Nach Angaben der Polizeidirektion händigte ein 89-Jähriger aus Pattensen etwa 50.000 Euro an falsche Polizeibeamte aus. Eine weitere Seniorin aus Hannover wurde demnach sogar um 60.000 Euro und ihre Goldmünzen betrogen.

