Horst

Wind, Schneeregen, Minusgrade: Es ist ganz sicher nicht das optimale Wetter, um zu graben. Das haben die Verantwortlichen für das Baugebiet Südlich Im Stühe in Horst nun aber dennoch getan – um zumindest der Tradition genüge zu tun. Für Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano (SPD) bedeutet der erste Spatenstich seiner Amtszeit jedoch mehr als einen symbolischen Akt.

3400 Interessierte stehen aktuell in Garbsen auf der Liste derer, die Bauland in der Stadt suchen – Tendenz stark steigend. „Hinter diesen Zahlen stehen wirklich Menschen, die Wohnraum brauchen“, sagte Provenzano, der dieses Thema im Wahlkampf neben dem Ausbau der Kinderbetreuung ganz oben auf seine Agenda gesetzt hatte.

110 Wohneinheiten entstehen in Horst

Deshalb sei das Baugebiet in Horst ein sehr wichtiger Schritt für die Stadt, sagte der Bürgermeister. Dort sollen 110 Wohneinheiten entstehen, darunter 65 Einzel- und 16 Doppelhausgrundstücke. Außerdem sind 26 Parzellen für Reihenhäuser und vier Grundstücke für Mehrfamilienhäuser vorgesehen. Der Kaufpreis beträgt 225 Euro pro Quadratmeter plus einem Festpreis von 3500 Euro für die Errichtung eines Kontrollschachtes für Schmutzwasser.

Auf diesem Baugebiet an der Straße Im Stühe in Horst entstehen demnächst 110 Häuser. Quelle: Gerko Naumann

Das Baugebiet soll die Stadt aber nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ voranbringen, kündigte Provenzano an. Deshalb sollen alle Grundstücke eine Glasfaserleitung für schnelles Internet erhalten. „Spätestens seit den Homeoffice- und Homeschooling-Zeiten in der Pandemie ist den meisten bewusst geworden, wie entscheidend die Internetfähigkeit ist“, so der Verwaltungschef.

So können Sie Interesse an den Grundstücken bekunden

Erschlossen wird das Baugebiet im Auftrag der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG). Bis Ende Mai werden auf dem Gelände unter anderem eine Baustraße angelegt und Anschlüsse für Kanäle vorbereitet, kündigte deren Geschäftsstellenleiter Andreas Kutscher an. Zudem entstehen auf einer Fläche Parkplätze für die Besucherinnen und Besucher des nahe gelegenen Friedhofs. Die Vermarktung der Grundstücke übernimmt dann wie gehabt die Stadt Garbsen.

Das erste Baumaterial steht schon bereit. Quelle: Gerko Naumann

Sie hat noch nicht begonnen, Interesse zu bekunden ist aber bereits möglich. Dafür hinterlassen potenzielle Häuslebauer auf der Internetseite der Stadt Garbsen im Bereich Baulandprogramm ihre Daten. Anschließend erhalten sie alle Informationen, wann die Bewerbungsphase beginnt und wo sonst noch Grundstücke erhältlich sind. Entscheidend für die Vergabe ist ein Punktesystem, das der Rat der Stadt Garbsen beschlossen hat. Zu den Kriterien gehören unter anderem der Wohnsitz, der Arbeitsplatz am Ort sowie die Zahl und das Alter der Kinder im Haushalt.

Die Erschließung des Baugebiets an der Straße Im Stühe in Horst hat begonnen. Quelle: Gerko Naumann

Allerdings übersteigt die Nachfrage nach Bauland in Garbsen das Angebot bei Weitem. Allein für die 90 Grundstücke der zuletzt fertiggestellten Baugebiete Hinter der Worth in Stelingen und am Klüterfeld in Frielingen hatte es 900 Bewerber gegeben. „Wir bekommen fast täglich Anfragen weiterer Interessenten. Deshalb beschäftigt sich in der Verwaltung derzeit eine Person nur noch damit“, sagte Provenzano.

