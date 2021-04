14 Jugendliche feiern Konfirmationen in Garbsen 

Garbsen

Konfirmationen können in diesem Jahr nicht wie gewohnt gefeiert werden. Die Pandemiebeschränkungen erlauben Feiern nur mit wenigen Gästen. Den Auftakt in Garbsen machen 14 Jugendliche aus den Gemeinden Willehadi, Alt-Garbsen und Marienwerder an diesem Wochenende.

Am Sonnabend, 24. April, konfirmiert Pastor Peter-Christian Schmidt um 12 Uhr in der Willehadi-Kirche: Sophie Müller, Sophia Kristin Tetzlaff, Maja Winningstädt und Nele Sapich. Ein weiterer Konfirmationsgottesdienst folgt um 14 Uhr. Konfirmiert werden: Jan Schmidt, Chonticha Wesendorf und Luca Börsting.

Am Sonntag, 25. April, feiert die Kirchengemeinde Alt-Garbsen in der Dorfkirche zwei Konfirmationsgottesdienste. Um 10 Uhr konfirmiert Pastor Peter-Christian Schmidt Jannik Matteo Francke, Wim Winternheimer und Xaver Gerome Quast. Um 12 Uhr werden Alexander Drolshagen und Mona Witt konfirmiert.

Am Sonntag, 25. April, werden Angelo Regler und Maja Bürgel ab 11 Uhr in der Klosterkirche Marienwerder von Pastor Martin Miehlke konfirmiert.

Von Sybille Heine