Garbsen

Die Polizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Betrüger. Die Fotos sind in einer Bankfiliale in Garbsen entstanden, in der der Mann 2000 Euro abhob. Dazu benutze er eine EC-Karte, die er offenbar zuvor einem 33-Jährigen gestohlen hatte.

Der Diebstahl der Karte ereignete sich nach bisherigen Ermittlungen bereits am Montag, 30. März. Der Unbekannte nahm die Geldbörse des 33-Jährigen aus einem unbeaufsichtigten Rucksack, teilt die Polizei mit. Darin befand sich auch ein Zettel mit der passenden PIN-Nummer. Das Opfer ließ die Karten bei der Bank sperren, nachdem es den Diebstahl bemerkte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Gesuchte die 2000 Euro allerdings schon abgehoben.

Ermittler sehen Parallelen zu Fall aus 2019

Die Ermittler bringen den Gesuchten mit einem ähnlichen Fall aus dem Jahr 2019 in Verbindung. Damals entwendete ein Unbekannter ein Portemonnaie aus einem Auto. Mit der EC-Karte darin hob er ebenfalls 2000 Euro ab.

Auf dem aktuellen Bild trägt der mutmaßliche Betrüger einen Bart sowie einen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke mit Reißverschluss. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Gerko Naumann