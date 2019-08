Berenbostel

Seit 25 Jahren ist die Big Band Berenbostel die Adresse für großartigen Jazz und lockt mit ihren Konzerten Jahr um Jahr Hunderte in die Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums und zu den Swing Nights oder Jazztagen Garbsen in die Ziegeleischeune bei Möbel Hesse. Anlässlich ihres Jubiläums will die Band um Gründer Bodo Schmidt noch einen drauf setzen. Die Musiker versprechen ein „Bigband-Feuerwerk“. 75 Instrumentalisten und Sänger stehen am Freitag, 23. August, ab 20 Uhr für das große Jubiläumskonzert auf der Bühne der Rudolf-Harbig-Halle in Berenbostel.

Phil Collins lässt grüßen

Um seinem Versprechen gerecht zu werden, hat Bodo Schmidt über 50 Ehemalige zusammengetrommelt, die das Nostalgie-Feuerwerk aus 25 Jahren Bandgeschichte entfachen werden. Darunter auch Manuel Scharf und Volkan Aydogdu, die zu „Cruisin’ for a Bluesin’“ für ein Tenorsaxophon-Solo wieder gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Ein weiteres Highlight wird es mit dem Song „In the air tonight“ geben. Gespielt in der Version der Phil Collins Big Band, zeigen die Garbsener Musiker, dass sie es nicht nur mit frühen Jazzklassikern, sondern auch mit modernen Meisterwerken aufnehmen können. Das Solo übernimmt Berufsmusiker Christopher Spintge. Außerdem stehen nach langen Jahren wieder ehemalige Stimmgewalten wie Hanna Jursch, Isabelle Nagel oder Johannes Bahnowsky vor dem Bigband-Mikrofon.

Schönste Klassiker auf 25 Jahren

Abwechselnd werden ehemalige und aktuelle Bandmitglieder die schönsten Klassiker aus 25 Jahren Bigband-Geschichte spielen. Aus dem musikalischen Feuerwerk wird an diesem Abend allerdings auch ein Feuerwerk der Gefühle. Big-Band-Gründer Bodo Schmidt nimmt Abschied von der Band und wird die Leitung an seinen Nachfolger Felix Maier übergeben. Nach offiziellen Informationen aus der Schule ist das Konzert seit Anfang der Woche ausverkauft.

Von Ann-Christin Weber