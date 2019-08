Berenbostel

Siebenmal Landessieger, drei Bundessiege, acht CDs und unzählige Auftritte mit Jazz-Größen: Die Big Band Berenbostel zählt zu den besten Jugendjazzensembles in Deutschland – und das seit fast zwei Jahrzehnten. Am Freitag, 23. August, feiert die Band ihr 25-jähriges Jubiläum in der Rudolf-Harbig-Halle und ihren Abschied von Bodo Schmidt. Im HAZ-Interview blickt der Musik- und Geschichtslehrer auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die es ohne ihn nicht gegeben hätte.

Bodo Schmidt 2003 mit dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Galler. Quelle: Archiv (Rupert Weber)

Musikalisch gab es hier nichts

Warum haben Sie diese Big Band gegründet?

Als ich mich bei Schulleiter Hans-Albert Hesse für diese Stelle vorgestellt habe, hatte ich schon zwölf Jahre lang die Jugend Bigband Hannover geleitet. Ich habe ihm gesagt, ich könnte hier eine Big Band aufbauen. Es gab nichts Musikalisches, nicht einmal einen Chor. Eltern hatten schon richtig Terror gemacht. Deswegen musste jemand kommen, der das hier machen wollte. Ich wollte. Und ich habe alles genommen, außer Blockflöten und Streicher. Nach zehn Jahren hatte ich die klassische Big-Band-Besetzung: vier Posaunen, vier Trompeten und fünf Saxofone, keine Flöten, keine Klarinetten.

Gab es in 25 Jahren DAS Highlight?

Während der letzten USA-Tournee haben wir in San Francisco beim Kapitänsdinner auf einem D-Day-Schiff gespielt – als deutsche Band, das war ganz außergewöhnlich. Unser letzter Sieg beim Bundeswettbewerb war auch ein Highlight, weil die Anforderungen immer höher gestiegen sind. Wir haben Konzerte mit Till Brönner und Jiggs Whigham gegeben – das hat man ja auch nicht jeden Tag (lacht). Du denkst in den ersten fünf Jahren: Das war jetzt das Highlight. Und dann wird es wieder übertrumpft.

Gab es Tiefpunkte?

Eher schwierige Situationen. Als unsere damalige Sängerin Hanna Jursch gegangen ist, hatten wir überhaupt keinen Plan, was wir jetzt machen. Vor ein paar Jahren haben uns alle Posaunisten auf einen Schlag verlassen. Das kannst du nicht innerhalb kürzester Zeit auffüllen, dann musst du einfach überbrücken und Leute ranholen, die so lange aushelfen, bis der Nachwuchs bereit ist.

Mitglieder werden berufen

Hinter der Institution Big Band Berenbostel steht ein pädagogisches System. Wie funktioniert das?

Am Anfang haben wir Aushänge gemacht: Musikbegeisterte Schüler gesucht! Um das Jahr 2000 herum hatte meine Kollegin Uta Becker die Idee, eine Bläserklasse zu gründen. Das gab es erst an ganz wenigen Schulen. Was machst du mit den Kindern, die die Bläserklasse abgeschlossen haben? Für sie richteten wir die Junior Stage Band ein, damit sie in der Stage Band nicht gleich überfordert werden. Und wenn jemand in der Big Band gebraucht wurde, habe ich die Person gefragt und eingeladen.

Mussten Sie als Bandleader weniger unterrichten?

Nein. Ich habe nach Plan zwei AG-Stunden pro Woche, aber der Zeitaufwand für eine Big Band übersteigt das bei Weitem. Dadurch, dass wir immer erfolgreicher geworden sind, wurde der Aufwand auch immer größer. Der Verwaltungsaufwand ist auch enorm: Rechnungen, Verträge, Gema-Listen, Wochenendproben... Das ist unglaublich viel, aber dafür kriegst du keine Entlastungsstunden.

Arrangements passend machen

Stimmt es, dass Sie alle Arrangements selbst schreiben?

Für die kuriose Besetzung am Anfang musste ich die Stücke selber schreiben, weil es für acht Saxofone und drei Flöten keine Arrangements gibt. Aber später für die klassische Besetzung konnte ich Stücke kaufen. Heute arrangiere ich nur noch einen Teil selbst. Arrangieren dauert so 40 bis 50 Stunden pro Stück. Bei 15 bis 20 neuen Stücken im Jahr ist das zu viel Aufwand. Ich arrangiere nur noch, wenn ich das Stück nicht zu kaufen kann oder wenn ich das Stück an die Band anpassen will.

Haben Sie eigentlich mal etwas selbst komponiert?

Nie für die Big Band. Ich glaube, das wäre nichts für die Öffentlichkeit (lacht). Ich habe früher mit eigenen Bands komponiert und für eine Filmproduktionsfirma als Auftragskomponist gearbeitet. Das war sogar ganz lukrativ. Vielleicht kommt das ja noch. Als Jazzmusiker improvisiert man lieber, insofern habe ich ja noch genug Zeit, mich auszutoben.

Was hat Sie über so lange Zeit angetrieben?

Zum einen mein Ehrgeiz. Wenn ich etwas anfange, ziehe ich das auch durch. Und der Spaß an der Musik. Nichts ist schöner, als dabei auch noch erfolgreich zu sein. Das ist die beste Motivation für Schüler und Lehrer. Mein Anspruch war immer, einfach gute Musik machen. Was ich auf den Tod hasse sind Leute, die sagen: „Für eine Schülerband sind die ganz gut.“ Das kann das Ohr doch nicht differenzieren. Ist doch völlig egal, wer da spielt. Es geht nur um den Klang. Deshalb habe ich, so oft es ging, die anspruchsvollen Original-Arrangements spielen lassen, wie die von Count Basie. Wir haben das geschafft! Es klingt gut und das nicht, weil da Jugendliche spielen! Bei den vielen Konzerten, die wir in Deutschland und im Ausland spielen durften, wurde das anerkannt.

Die Stars bringen Motivation

Die Big Band hatte Workshops mit Jazz-Größen wie Jiggs Whigham, Peter Herbolzheimer, Till Brönner und Thilo Wolf – was bringt das, solche Stars für drei Tage einzufliegen?

Erst mal ist es ein riesiger Motivationsschub, wenn da jemand kommt, der wie Jiggs in allen bekannten Big Bands von Glenn Miller oder Count Basie gespielt hat. Der weiß natürlich, wie das klingen muss. Da haben alle dazugelernt – ich auch. Es geht aber auch um eine andere musikalische Sichtweise und Interpretation. Außerdem ist es natürlich eine große Ehre und stärkt das Selbstwertgefühl – mein eigenes genauso wie das der Schüler.

Haben Sie nie überlegt, als Lehrer aufzuhören und eine eigene Big Band zu gründen?

Mein Plan war nie Schule. Ich war bis 1990 viel als Berufsmusiker tätig. Aber in all der Zeit hat sich mir nie die Frage gestellt, ob ich eine Big Band gründen soll. Ohne Förderung kann keiner mit einer Big Band Geld verdienen. Jeder, der in einer Big Band ist, macht das als Hobby – auch Berufsmusiker wie Till Brönner.

Wie konnten Sie Teenager auf so hohem Niveau halten?

Du musst versuchen, Ehrgeiz zu wecken. Wenn Schüler grundsätzlich keine Lust haben, da mitzumachen, dann wird das nichts. Die Schüler müssen den Sinn erkennen, warum wir zum Beispiel mehr proben und das auch mal am Wochenende. Und wenn du Auftritte hast, bei denen du bejubelt wirst, bei denen du ins Ausland kannst oder vor Angela Merkel im Ministergarten spielst, dann sind das hunderttausend Gründe, die Lust machen, dabei zu sein. Aber das ist alles kein Trick! Du musst deutlich sagen: Ihr habt die Möglichkeit, tolle Musik zu machen, ihr könnt reisen und Erfolg haben, ihr könnt CDs machen...es liegt an euch!

Manchen war das Niveau zu hoch

Nicht alle Schüler halten durch, manche guten Schüler steigen gar nicht erst ein, weil ihnen der Aufwand zu groß oder der Anspruch zu hoch ist – können Sie das nachvollziehen?

Manche Dinge lernt man zu akzeptieren. Es gab immer wieder welche, die gesagt haben, dass sie andere Interessen haben. Das war auch immer okay für mich. Was ich allerdings nicht verstehen kann sind Leute, die nicht mitspielen wollen, weil das Niveau zu hoch ist. Das ist doch nur eine Ausrede dafür, dass sich jemand doch nicht mit vollem Einsatz begeistert. Nach dem Motto: Ich spiele lieber in einer Band, die schlecht ist. Ich habe gelernt, keine Leute mehr zu überreden. Alle, die ich überredet habe, sind gegangen. Seitdem frage ich gleich: Willst du mitmachen oder nicht?

Wie haben Sie die Band „komponiert“ ? Was haben Sie in den Schülern gesehen?

Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Es kann nur jemand reinkommen, wenn jemand geht. Manche sind nie gefragt worden, weil keine Not am Mann war. Vom Alter muss es auch passen. Die Erfahrung hat gezeigt: Man braucht mindestens ein Jahr, um in der Band anzukommen. Manche wachsen auch mit ihren Aufgaben. Häufiger hieß es: Da ist zwar keiner, den ich mir vorstellen könnte, aber wir nehmen den mal, vielleicht klappt das. Und tatsächlich: Etliche Male hat sich das als richtig erwiesen.

Die ganzen Proben, Auftritte, Tourneen... Sie und die Schüler verbringen viel Zeit zusammen. War es Ihnen wichtig, menschlich ein Vorbild zu sein?

Für mich extrem wichtig sind Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Ich bin immer 15 Minuten vor der Probe in Raum 70, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Außerdem habe ich noch nie eine Probe ausfallen lassen, nur weil ich keine Lust hatte. Einfach auch, um den Schülern zu zeigen: Auch wenn ihr mal nicht gut drauf seid, kommt bitte! Lieblingsabsage der Schüler war immer: „Magen-Darm“. Ich habe ihnen dann irgendwann gesagt: „Denkt euch doch bitte was anderes aus. So oft könnt ihr das gar nicht haben“ (lacht). Aber manche können einfach nicht über ihren Schatten springen und kommen nicht los von Zuhause. Natürlich machen wir auch mal zusammen einen drauf, aber da gibt für mich immer Grenzen.

15-Minuten-Solo für Spintge

An welche Anekdote mit Ihren Schülern werden Sie sich in 25 Jahren noch erinnern?

Fragen Sie doch mal, wann mal nichts passiert ist... (lacht). Als wir das erste Mal in Amerika waren, hatten wir einen Auftritt in einem bayerischen Restaurant. Darauf stehen die Amerikaner total. Christopher Spintge – damals natürlich noch sehr jung – musste ein Saxofonsolo spielen. Als er zum Ende kam, hat die Band den Einsatz verpasst. Alle hatten sich im Stück „verlaufen“. Der arme Kerl musste fast 15 Minuten irgendein Zeug spielen, bis die Band wieder in das Stück fand. Die Geschichte wird immer gerne erzählt.

Was hat sich am deutlichsten geändert in 25 Jahren?

Am Anfang war es ein Familienbetrieb. Nicht nur die jungen Leute waren involviert, sondern auch die Eltern. Damals kannte ich noch alle Eltern, weil sie beim Transport und beim Aufbau mit ran mussten. Seit wir den Bandbus haben, hat sich das geändert. Manche Eltern kenne ich gut, andere habe ich noch nie gesehen. Ich will das nicht als Manko darstellen! Das ist es nicht, aber so hat es sich eben verändert.

Ihr Nachfolger ist Felix Maier. War es schwierig, einen Nachfolger zu finden?

Ja! Im Idealfall findet man jemanden mit Erfahrung in einer Big Band. Viele Jazzmusiker lehnen Big Band ab. Bei Felix wusste ich, dass er ein Guter ist! Ich kannte ihn, habe ihn angerufen, er hatte Lust. Als auch seine Frau zustimmte, hatte ich meinen Nachfolger. Anders geht es nämlich nicht. Auch ich hatte damals das Glück, dass meine Frau so viel Verständnis dafür hatte. Felix als Nachfolger ist eine echte Glückssache. Ich habe der Schulleitung versprochen: Wenn ich niemanden finde, muss ich weitermachen. Ohne ihn wäre ich irgendwann mit dem Krückstock zur Probe gekommen (lacht).

Und jetzt? Ist endgültig Schluss?

Ich werde weiter Musik machen, aber nicht mit der Big Band. Felix Maier braucht jetzt freie Hand. Er ist heiß darauf, die Band zu übernehmen. Natürlich bin ich wehmütig, natürlich war es eine tolle Zeit, aber es ist ein gutes Gefühl, endlich diese Verantwortung los zu sein. Wenn die Schule mich braucht, bin ich da. Vielleicht helfe ich Frau Bettels beim Musical am Klavier aus oder stehe beim Christmas Special hinterm Grill und gebe dabei ein Saxofonsolo... Mal sehen.

Das sagen Mitmacher über ihre Schmidt-Zeit

Volkan Aydogdu, ehemaliger Tenorsaxofonist, heute Musikstudent. Quelle: Ann-Christin Weber

Volkan Aydogdu (26), Tenorsaxofon, Musik- und Geschichtsstudent, gehörte von 2010 bis 2014 zur Big Band. „Ab 2011 hatten wir 40 bis 50 Auftritte. Es gab kein Wochenende, an dem wir uns nicht gesehen haben. Wenn es keinen Auftritt gab, hatten wir Extraproben, weil wir noch nicht gut genug waren. Aber das hat mich musikalisch sehr nach vorne gebracht.“ Volkan Aydogdu zählt sich eher zu jenen, die sich nicht neun Stunden in den Probenraum einschließen. „Dadurch, dass der Big-Band-Alltag so durchgetaktet war, bin ich automatisch zum Üben gekommen und musikalisch am Ball geblieben. Auch die ganzen Workshops mit Profis wie Jiggs Whigham oder Till Brönner schulen tierisch. Meine Kommilitonen sagen: ,Ich wünschte, ich hätte so etwas in der Schule auch gehabt, dann hätte ich das nicht alles aufarbeiten müssen’.“

Marisol Meszkat, Tenorsaxofonistin. Quelle: Markus Holz

Marisol Meszkat (17), Tenorsaxofon, Mitglied seit 2016. Sie war schon mit ihren Großeltern bei Konzerten, bevor sie zum Gymnasium kam. „Ich hatte schon immer das Ziel, in die Big Band zu kommen“, erzählt sie. „Dann ging ein Spieler, ich sollte ihn ersetzen. Viele Mitschüler fragen mich: ,Ist das nicht zu viel Stress?’ Nein, mir macht es einfach nur Spaß.“

Ist Bodo Schmidt streng? „Er ist konsequent und ehrgeizig. Ich bin daran gewachsen, bin sicherer und selbstbewusster geworden, weil wir häufig auf der Bühne im Mittelpunkt stehen – das war früher gar nicht meins. Er war immer wie ein Mentor, das war nie diese klassische Lehrer-Schüler-Beziehung. Jeder konnte immer mit ihm reden. Dabei gewinnt man auch an Stärke.“ Gespannt ist sie auf den Führungsstil von Felix Maier. „Ich denke definitiv, dass er einen guten Job machen wird, aber eben anders als Herr Schmidt.“ Ihre schönsten Momente? „Wenn Herr Schmidt uns für unsere Leistung lobt – und ich glaube, das wissen viele: Er macht nicht häufig Komplimente.“

Leon Dieckmann, aktueller Schlagzeuger. Quelle: Markus Holz

Leon Dieckmann (17), Schlagzeug und Percussion. Der IGS-Schüler ist seit drei Jahren Mitglied. Er ist in die Big Band eingestiegen, „weil ich immer wahrgenommen habe, was Bodo Schmidt und die Band erreicht haben und welche Reisen sie gemacht haben. Ich habe es geschafft, und jetzt ist es mein Ziel, die gleichen Erfolge aufzubauen“, sagt er. Er erlebt seine Fortschritte, lernt aber auch, dass das abhängig ist vom Fleiß, den er investiert. „Nur weil man in der Big Band ist, heißt das nicht, dass man den Erfolg hat, den die Band ausstrahlt. Dafür muss man etwas tun. Mitglied zu sein, heißt nicht, schon perfekt zu sein.“

Leon Dieckmann hat die „alte“ Big Band erlebt, und er wird die „neue“ unter Felix Maier erleben. „Das ist ein besonderes Gefühl, am Ende von Bodo Schmidts Laufbahn dabei zu sein“, sagt er, „das wertschätze ich. Ich glaube, dass uns der Wechsel gut tut, auch wenn es noch Fragezeichen gibt, wo die Band in Zukunft musikalisch hingeht.“

