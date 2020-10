Berenbostel

Bei einem Fahrzeugbrand in Berenbostel ist am Sonnabendabend ein Schaden von 25.000 Euro entstanden. Angaben der Polizei zufolge war aus bislang ungeklärter Ursache gegen 21.30 Uhr ein Iveco-Transporter in Brand geraten. Er stand in der Heinkelstraße. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Polizei Garbsen bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Von Linda Tonn