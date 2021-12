Garbsen

In vielen Geschäften in Garbsen gilt ab sofort die 2G-Plus-Regel. Das heißt: Nur noch Menschen, die von Corona genesen oder geimpft sind, dürfen die Läden betreten – und sie müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Das stellt Gewerbetreibende und ihr Personal vor Probleme. Wir haben uns ungehört, wie sie auf die neuen Vorgaben in der Pandemie reagieren.

Deutlich zu spüren bekommen die neue Regelung die Filialen der Bäckerei Langrehr mit angegliederten Cafés. „Nur für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen lässt sich niemand testen“, sagt Geschäftsführer Marco Langrehr. Abgesehen davon sei für sein Personal die Belastung ohnehin schon grenzwertig. „Immer wieder bekommen sie auch den Frust der Kunden ab und werden beschimpft. Das ist wirklich sehr unschön.“ Zwar hätten die meisten Kunden Verständnis, aber „austragen müssen wir das hier an der Front“.

Starker Umsatzrückgang in den Cafés

Für den Unternehmer stehen die geforderten Tests in keinem Verhältnis mehr. Dass seine Verkäuferinnen diese vor Ort durchführen, komme für Langrehr nicht infrage. „Wir müssen sie auch schützen.“ Betriebswirtschaftlich macht er sich keine Sorgen. „Klar merken wir eine starken Umsatzrückgang im Cafébereich. Viele kaufen ihr Stück Kuchen aber an der Theke und essen es zu Hause.“

Anders hält es ein Kunde, der seinen Namen lieber nicht nennen will. Er und seine Frau haben sich testen lassen, um ins Café gehen zu dürfen. Damit sich der Aufwand lohnt, hat das Paar gleich einen Plan für die nächsten Stunden gemacht: „Heute Abend essen wir noch im Restaurant Felix und morgen frühstücken wir in der Markthalle. So lange sind die Tests ja noch gültig“, sagt der Garbsener.

Kein Tattoo ohne Test: Stefanie Plahm von Diango Tattoo kontrolliert die Nachweise am Eingang. Quelle: Gerko Naumann

Kaum Absagen bei Tattoo-Terminen

Tätowierer gehören ebenfalls zu den Berufsgruppen der sogenannten körpernahen Dienstleistungen. Deshalb muss auch Stefanie Plahm von Diango Tattoo in Berenbostel jede Kundin und jeden Kunden vor dem Betreten des Geschäftes nach dem Impfstatus und dem aktuellen Testergebnis fragen – und die Daten mit dem Personalausweis abgleichen. Begeistert sei davon niemand, aber: „Hauptsache es gibt nicht wieder einen Lockdown, in dem uns das Arbeiten ganz verboten wird“, sagt Plahm.

Ab und zu führe der Andrang an den Testzentren dazu, dass Kunden es nicht rechtzeitig zum Termin schaffen, sagt Plahm. Absagen seien bisher aber die Ausnahme. „Die Leute, die einen Termin zum Tätowieren haben, sind fast alle durchgeimpft“, berichtet die Mitarbeiterin.

„Mein Laden ist kaputt“

Ziemlich drastische Worte findet Sarah Anderscheck vom Kosmetikstudio Face to Face in Altgarbsen. „Mein Laden ist kaputt, der Genickbruch begann nach dem zweiten Lockdown.“ Reihenweise würden derzeit die Kunden absagen, auch der Hinweis auf eine Testmöglichkeit im Studio stimmt sie nicht um. „Ich glaube, die Leute haben keine Lust mehr auf dieses ganze Hin und Her“, sagt Anderschek. Und viele hätten schlicht und ergreifend auch Angst vor einer Behandlung ohne Maske. Außerdem sei es auch eine Geldfrage. „Das sitzt bei vielen auch nicht mehr so locker, beispielsweise bei Kurzarbeitern.“

Ihre Kollegin Arina Reich bietet Fußpflege an. „Das läuft besser, weil es ja oft auch medizinisch indiziert ist“, sagt Anderscheck. Kosmetik aber sei ein Luxus. „Aufgeben will ich eigentlich nicht“, sagt sie, „aber lange geht das so nicht mehr.“ Die Kosmetikerin überlegt, eventuell noch mal einen Minikredit aufzunehmen. Das vorherrschende Gefühl zurzeit aber ist Verzweiflung – und auch ein bisschen Wut.

Bei Dennis Böll steht das Telefon seit Tagen nicht mehr still. Die Anrufer stornieren ihre Reservierungen. „Mein Terminbuch ist leer“, sagt der Betreiber des Restaurants Kaminstube in Altgarbsen. „Manche sehen es einfach nicht ein, sich auch noch zu testen, obwohl sie geimpft sind“, sagt der Gastronom. „Ein Anrufer war total sauer und hat mächtig Dampf abgelassen. Da habe ich dann irgendwann aufgelegt.“ Gerade das Vorweihnachtsgeschäft mit vielen betrieblichen und auch privaten Feiern sei enorm wichtig für seine Kaminstube.

Für die Weihnachtstage gebe es derzeit noch Reservierungen für etwa 300 Gäste. „Aber ich habe kein gutes Gefühl“, sagt Böll und rechnet mit weiteren Absagen. Deshalb will er nun alle Gäste anrufen, nachfragen und die Testmöglichkeit vor Ort anbieten. „Platz haben wir dafür, organisiert bekommen wir das auch.“ Aber es sei eben auch ein großer Aufwand. „Für uns Gastronomen ist das wie ein Lockdown“, sagt Böll. Er versucht trotzdem, optimistisch zu sein. „Aber das kostet Kraft und Nerven.“

