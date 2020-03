Hannover

Eine Differenz von 6,33 Euro hat einen Taxifahrer vor einem einjährigen Entzug seiner Fahrerlaubnis bewahrt – stattdessen wurde dem 68-Jährigen vom Amtsgericht Hannover nur ein viermonatiges Fahrverbot auferlegt. Außerdem muss der Garbsener wegen Fahrerflucht eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 10 Euro bezahlen. Weil Anklage wie Verteidigung das Urteil von Richter Michael Stüber akzeptierten, ist es bereits rechtskräftig.

Karambolage beim Rückwärtsfahren

Der Taxifahrer hatte im Oktober 2019 an einem Donnerstag gegen 13 Uhr einen kleinen Unfall verursacht. In einer engen Seelzer Anliegerstraße waren sein Toyota Prius und ein entgegenkommendes Fahrzeug nicht aneinander vorbeigekommen, so dass der 68-Jährige langsam zurücksetzen musste. Dabei stieß sein Auto gegen den am Fahrbahnrand geparkten Mazda 2 einer 30-jährigen Anliegerin, drückte an dessen linkem vorderen Kotflügel eine kleine Delle ins Blech.

Nachdem die Straße wieder frei war, fuhr der Taxifahrer ein paar Meter weiter, hielt an und begutachtete seinen Toyota. „Da war aber nichts“, erklärte er vor Gericht. Die Frage, ob er sich denn auch den Mazda näher angeschaut habe, verneinte der 68-Jährige – was beim Richter ungläubiges Kopfschütteln hervorrief: „Natürlich muss ich nachgucken, ob ich einen anderen Wagen beschädigt habe.“

Strafbefehl nicht akzeptiert

Doch war der Unfall nicht unbemerkt geblieben, sodass der Taxifahrer schließlich einen Strafbefehl von 30 Tagessätzen à 30 Euro sowie einen Entzug der Fahrerlaubnis von zwölf Monaten kassierte. Weil er gegen diesen Strafbefehl Einspruch einlegte, traf man sich am Donnerstag bei Gericht. Hier spielte dem Unfallfahrer in die Karten, dass die gegnerische Haftpflichtversicherung den Schaden am Mazda mit 1293,67 Euro beziffert hatte – und damit 6,33 Euro unter der magischen Grenze von 1300 Euro blieb.

Ist ein Unfallschaden nach einer Fahrerflucht höher als 1300 Euro, sind neben einer Geldstrafe drei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei sowie ein Entzug der Fahrerlaubnis mit einer Sperrfrist von mindestens sechs Monaten fällig. Anschließend muss der Verkehrssünder das Ausstellen eines neuen Führerscheins beantragen. Bleibt der Schaden unter der 1300-Euro-Grenze (ist aber höher als 600 Euro), erwarten den Unfallflüchtigen neben einer Geldbuße nur zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von – neuerdings – bis zu sechs Monaten. Nach Ablauf dieser Frist bekommt er seinen Führerschein anstandslos wieder ausgehändigt.

Noch keine Vorstrafen

Verteidiger Frank Schwinger wies darauf hin, dass sein Mandant eine Altersrente von nur 400 Euro pro Monat bekommt und auf die 1000 Euro angewiesen ist, die er normalerweise beim Taxifahren verdient. Auch habe sich der 68-Jährige bislang noch nie etwas zuschulden kommen lassen, weder strafrechtlich noch im Verkehr.

Die Halterin des Kleinwagens berichtete, sie habe sich den Schadensersatz von knapp 1300 Euro auf Grundlage einer fiktiven Abrechnung auszahlen lassen, und die Summe sei letztendlich „okay“. Und so pendelte sich das Urteil von Richter Stüber bezüglich des Fahrverbots schließlich zwischen den von der Staatsanwältin geforderten sechs und den vom Verteidiger gewünschten drei Monaten ein – bei vier.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll