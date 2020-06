Frielingen

Die Polizei Garbsen hat am Sonnabend einen 66-Jährigen in Frielingen gestoppt, der betrunken mit seinem VW Tiguan unterwegs war. Angaben zufolge war der Wagen zuvor einer 64-jährigen Frau aufgefallen, die dann die Polizei verständigte. Ein Test ergab, dass der Mann mit 3,16 Promille hinter dem Steuer gesessen hatte. Zudem war er laut Polizei nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auf der Poliizeiwache wurde eine Blutprobe entnommen, die Beamten nahmen auch die Schlüssel des Fahrzeugs an sich.

Von Linda Tonn