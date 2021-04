Hannover

Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist am Montag auf der Autobahn 2 mit seinem Audi A 6 in Schlangenlinien in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Die Polizei nahm den Betrunkenen auf der Raststätte Garbsen fest. Dabei leistete der 35-Jährige Widerstand. Einen Führerschein hat der Autofahrer derzeit nicht. Das Dokument wurde ihm vor wenigen Tagen von der Polizei abgenommen – wegen Trunkenheit am Steuer.

Verkehrsschild gerammt

Zeugen war der Audi mit dem 35-Jährigen am Steuer aufgrund der Fahrweise gegen 18 Uhr an der Anschlussstelle Herrenhausen aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. An der Raststätte Garbsen verließ der Audi die A 2. Dabei rammte der Wagen ein Verkehrsschild. Anschließend versuchte der Fahrer des Audi, seinen Weg fortzusetzen. Den Einsatzkräften gelang es allerdings rechtzeitig, den Wagen zu stoppen.

Während der Kontrolle leistete der 35-jährige Mann erheblichen Widerstand, sodass er festgenommen wurde. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 35-Jährige betrunken war. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Randalierer eine Blutprobe. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Anschließend musste der 35-Jährige eine Zeit in der Gewahrsamszelle verbringen.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 35-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand und wegen Unfallflucht. Zeugen, die durch die Fahrweise des Verdächtigen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter der Nummer (0511) 1 09 89 30 zu melden.

Von Tobias Morchner