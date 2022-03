Osterwald-Unterende

Es ist mal wieder voll geworden auf dem Grundstück von Garbsens ADFC-Chef Werner Meyer. Nach drei Jahren Corona-Pause veranstaltet der 67-Jährige das erste Mal wieder seinen Fahrrad-Flohmarkt. Bereits zum fünften Mal können in Osterwald-Unterende Fahrräder für wenig Geld erstanden werden.

Keine Standgebühren und faire Preise

Über 20 Radinteressierte tummeln sich in der Nachmittagssonne im Garten von Meyer. „Normalerweise kommen über den Tag verteilt circa 40 bis 50 Personen vorbei. Heute lief es etwas schleppender an, aber nach der langen Pause ist das ja nicht überraschend“, erklärt der Vorstand des ADFC Garbsen/Seelze.

Auf dem Flohmarkt werden vom ADFC aufgepäppelte Räder, aber auch private Räder verkauft. „Uns werden immer wieder Räder kostenlos angeboten. Die Einnahmen kommen dann dem Verein zugute. Hier kann aber auch jeder privat sein Rad anbieten. Es gibt keine Standgebühr oder ähnliches. Es wird ja heutzutage so viel weggeschmissen. Da wollen wir gegen ankämpfen“, so Meyer. Angeboten werden die oft immer noch sehr ansehnlichen Fahrräder für sehr wenig Geld. Bei Preisen zwischen 20 und 60 Euro, kann man sich auch mit einem kleinen Geldbeutel klimafreundlich mobil machen.

Günstiger gehts kaum: Die Fahrräder kosten nur zwischen 20 und 60 Euro. Auch Zubehör wird angeboten. Quelle: Curdt Blumenthal

Touren durch ganz Deutschland

Das neu erworbene Fahrrad können die Käufer in den nächsten Monaten auf zahlreichen Touren des ADFC Garbsen/Seelze ausprobieren. Über 50 Mal geht es mit Meyer und Co. auf Tour durch die Region. Auch Nichtmitglieder können sich anschließen: „Wir freuen uns natürlich, wenn die Leute dem Verein beitreten, das ist aber kein Muss“, betont Werner Meyer.

Mit dabei sind auch Touren, die durch ganz Deutschland führen. Mit dem Zug geht es nach Berlin oder Bad Langensalza. Von dort aus spulen die Rad-Fans dann, über einige Tage verteilt, bis zu 350 Kilometer ab. Der Verein organisiert Verpflegung und Unterkunft. Die Teilnehmer können die Kosten dann pauschal bezahlen. Auf den beliebten Touren bekommen laut Meyer dann aber die Vereinsmitglieder den Vorzug, falls die Anmeldungen die Kapazitäten übersteigen.

Pflicht im Frühjahr: Fahrrad checken

Wer sein Fahrrad über den Winter nicht angerührt hat, sollte sein Fortbewegungsmittel vor der ersten Fahrt laut Meyer erstmal genauer unter die Lupe nehmen: „Wichtig sind die Beleuchtung, der Reifendruck, die Bremsen und sonstige Teile, die für die Sicherheit essenziell sind. Jüngere Leute können heutzutage bestimmt auch vieles durch Internet-Tutorials selbst machen. Es gibt aber auch Sachen, bei denen man spezielles Werkzeug braucht.“ Der Radexperte nennt Arbeiten, wie zum Beispiel das Entlüften von Hydraulikbremsen.

Noch komplizierter wird es bei E-Bikes: „Beim Motor oder Akku würde ich den Großteil der Arbeiten dem Experten überlassen“, empfiehlt Meyer. Den Inspektionsservice gibt es für das normale Rad meist für 40 Euro. Bei E-Bikes ist man mit circa 60 Euro dabei.

Kaffeetouren für Neueinsteiger

Wer an den Touren des ADFC-Garbsen/Seelze teilnehmen möchte, sich aber unsicher ist, ob die Fitness für die teils langen Strecken reicht, kann sich auf den Feierabend- oder Kaffeetouren testen. Auf dem Plan stehen hier nur 30 Kilometer lange Strecken durch oft flaches Terrain.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit auf den meisten Touren beträgt 15 km/h. „Wir erleben es immer wieder, dass sich Teilnehmer überschätzen. Wir lassen aber natürlich niemanden zurück“, versichert Meyer. Die nächste Kaffeetour findet am 7. April statt. Sie startet um 14 Uhr am Kastanienplatz in Altgarbsen.

Von Curdt Blumenthal