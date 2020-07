Garbsen-Mitte

Es gab eine größere Diskussion, bis die Abiturienten der IGS Garbsen festgelegt hatten, wo ihr Abiball gefeiert werden soll. „Letztlich hatten wir uns auf die Schule geeinigt“, sagt Cedric Abken. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und der Abschluss nach 13 Jahren Schule verlief ganz anders als geplant. Plötzlich sei da das Virus gewesen, das die Schulzeit ganz prompt beendet habe, betont Abken. „Jeder stand vor der größten Prüfung seines Lebens alleine da“, ergänzt Mitschüler Joshua Finke. Und dann war da auch noch die Frage: „Was ist das alles wert, wenn wir nicht feiern dürfen?“

Gefeiert wurde aber doch – allerdings auch ganz anders als vorgesehen. Abken und Finke hielten ihre Schülerrede am vergangenen Freitag in der festlich geschmückten Sporthalle und nicht wie geplant auf dem Sportplatz im Freien. Doch dieses Mal hatte nicht ein Virus die Pläne zur Entlassung der Abiturienten durchkreuzt, sondern das schlechte Wetter. In Windeseile planten die Organisatoren um, die Halle wurde mit dem geltenden Abstand bestuhlt und eine kleine Bühne aufgebaut. Auch Lösungen, wie alle Gäste am besten in den Saal hinein- und wieder herauskommen, fanden sich schnell.

Bester Notenschnitt ist 1,0

93 Schülerinnen und Schüler haben die IGS in diesem Jahr mit einem Abitur abgeschlossen – als ein Jahrgang, der in vieler Hinsicht besonders sei und in die Geschichtsbücher der Schule eingehe, sagte Schulleiter Andreas Hadaschik in seiner Rede. Denn der 41. Abitur-Jahrgang der Schule habe seine Abschlussprüfung nicht nur wegen der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen abgelegt, er sei auch der einzige Jahrgang, der in diesem Jahr in ganz Garbsen das Abitur mache. Wegen der Umstellung von G8 auf G9 war das Abitur in diesem Jahr bei den Gymnasien ausgefallen. Zudem seien die Abiturienten die ersten, die den Abschluss unter den Dalton-Bedingungen, dem offenen Lernkonzept der IGS Garbsen, abgelegt hätten, sagte Hadaschik.

Einen negativen Einfluss scheinen die aufgezählten Faktoren allerdings nicht zu haben: Alle Schüler zusammen erreichten einen Notendurchschnitt von 2,71 – elf Absolventen konnten ein Abiturzeugnis mit einer Note besser als Zwei entgegennehmen. Kira Engelhardt erreichte einen perfekten Notenschnitt von 1,0. Trotz der guten Ergebnisse tue diese Verleihung auch ein wenig weh, meinte Schulleiter Hadaschik. „Vor allem für die Lehrkräfte, die die Schüler zum Abitur begleitet haben.“ Denn die Zeugnisse wurden mit Abstand, ohne Händeschütteln oder Umarmung übergeben.

Abiturzeugnis ohne Handschlag: Mit Abstand werden die Abiturientinnen beglückwünscht. Quelle: Linda Tonn

„Hervorragend hinbekommen“

„Die vergangenen Monate waren eine wilde Zeit“, sagte auch Bürgermeister Christian Grahl in seinem Grußwort an die Schüler. Durch Corona seien überall in der Gesellschaft Unsicherheiten und Ängste aufgekommen. „Alles musste infrage gestellt werden“, so Grahl. „Sich in dieser Zeit auf das Abitur vorzubereiten war sicher schwierig. Aber sie haben das hervorragend hinbekommen.“

Diesem Urteil schloss sich auch der Leiter der Sekundarstufe II, Manfred Bellach, an. Zum ersten Mal hatte er in dieser Funktion einen Jahrgang zum Abitur geführt. „Es ist ziemlich viel ziemlich gut gelaufen“, sagte er. „Ihr seid gut auf das Leben da draußen vorbereitet.“

Manfred Bellach hat zum ersten Mal als Leiter der Sekundarstufe II einen Jahrgang zum Abitur geführt. Quelle: Linda Tonn

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Paul Rodenbeck am Klavier sowie von dem Gesang von Franka Szagun und Tabea Zimmermann. Am Ende hatte Heidrun Gehring, die Koordinatorin der Sekundarstufe II, auch noch eine Überraschung parat: „Wir holen den abgesagten Abiball nach“, sagte sie. „2021 feiern wir einfach doppelt – und ihr seid alle eingeladen.“

Das sind die Abiturienten 2020 der IGS Garbsen Jasmin Abaz, Cedric Maurice Abken, Kawtar Achekhelf, Darian Arndt, Xelat Atalan, Tatjana Bär, Alida Blaschke, Elias Blome, Layla Boulgodan, Lennart Buchholz, Leon Colombo, Niklas Cordes, Julian Tobias Cremer, Alexander Darius Debecki, Leon Delany, Chiara-Marie Drewes, Mia Dreyer, Okan Duman, Michel Eckermann, Ener Eksioglu, Tobias Elgert, Paulina Engel, Saskia Engelbrecht, Kira Engelhardt, Felix Ermlich, Joshua Elias Finke, Albana Firza-Retkoceri, Tamara Fries, Xaver Füller, Luisa Gensink, Selina Gluglewicz, Liza Görges, Annika Marie Görn, Deniz Merve Hamzacebi, Jeremy Niklas Heine, Lilly Herbst, Ceren Ilgün, Tayfun Iren, Anna Jarczak, Saskia Jendrejewski, Jil-Marie Kämpf, Ilayda Karakütük, Cem Karcioglu, Anna Kiel, Jan Klusmann, Darlyn Körber, Tayfun Köroglu, Janina Kruse, Jouline Langemeyer, Laila Lotz, Paul Meinert, Marlon Dean Mensing, Sophie Meyer, Merveille Loussakou Claudine Miantourila, Chris Leonard Milnik, Lara Viktoria Mohrhoff, Ana Moncho Calvente, Daniel Müller, Pascal Nemeth, Friederike Nippert, Maik Nordmeyer, Vivian Öhlmann, Ali Mahir Özavci, Yusuf Oguz Özel, Leila Paetow, Antonia Lucia Pohl, Niklas Preuß, Vigan Ramuka, Jana Lydia Regina Ribback, Chayenne Riemenschneider, Marina Röber, Sören Röhrbein, Laura Roland, Julian Rufidis, Rada Saido, Samantha Samsel, Gina Schley, Aaron Schmidt, Sophia Vasiliki Schmöger, Lena Schollmeyer, Steven Schulze, Robin Daniel Schuster, Sophia Strug, Anton Tissen, Nuri Topallar, Leonie Wegner, Marion Franziska Julia Weißgerber, Pascal Wilczek, Vivienne Wilhelms, Lea Winckler, Tom Witt, Philipp Worms, Süeda Yildirim.

Von Linda Tonn