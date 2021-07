Auf der Horst

Das Johannes-Kepler-Gymnasium hat am Freitag in zwei Feierstunden 77 Schülerinnen und Schüler in die Schulfreiheit entlassen. 75 junge Menschen haben sich die Hochschulqualifikation erarbeitet, zwei die Fachhochschulreife. Der Durchschnitt ist 2,49. Bürgermeister Christian Grahl wählte für die letzte Abi-Entlassung seiner Amtszeit den Besuch am JKG. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Schulleiter Thomas Göhmann. Dieser Corona-Jahrgang hat auf Abi-Streich und große Sause verzichten müssen. „Aber er hat das Maximum an Präsenzunterricht erhalten, was möglich war“, sagte Göhmann. Eines hat ihn besonders beeindruckt: Die Corona-Krise verlange allen Schülern mehr Selbstständigkeit ab. „Diese Herausforderung haben sie sehr gut angenommen.“

Diese 68 JKG-Absolventen haben der Veröffentlichung ihrer Namen zugestimmt: Hazem Abo Hamed, Mohamad Al Sabki, Lucano Andraczek, Salwa Aydi, Tyron-Alejandro Becker, Caroline Elisabeth Berndt, Fatma Bindal, Lisa Marie Bittermann, Nick Böttger, Lara Caliskan, Ercan Coskun, Julia Damm, Julia Dillmann, Layana Dündar, Lorenz Benjamin Eichhorst, Fynn Frerichmann, Jasmin Fröhlich, Jonathan Großerode, Sara Marie Hätscher, Denise Hanquist, Marien Angelo Hill, Bente Homes, Jennifer Hussein, Larah Hussen, Joshua Jänicke, Johanna Jopp, Luiza-Maj Kammann, Vanesa Kantar, Franziska Komor, Greta Konopatzki, Sara Kourdis, Nadezda Kovkó, Denise Krüger, Laura Kumekov, Daniel Lamert, Katharina Laufer, Josephine Ludwig, Robert Luft, Salma Mahfooz, Luca Meret Mannstein, Simon Mellich, Nadin Merk, Mahmoud Mohammad, Julia Münch, Mai Anh Nguyen, Leonie Niemeier, Eliane Ntahomvukiye, Silvie Opolka, Tom Perea Petrikas, Kenin Preljevic, Jovan Radisavljevic, Joshua Radke, Laura Roßplesch, Laura Jantina Rybak, Gallus Schechner, Sophie Schmidt, Sebastian Scholz, Karl Schütte Ruiz, Anne Schumacher, Irem Serin, Nick Sieron, Marcel Sliwinski, Emily Tholema, Kemal Türkal, Clara Eva Weber, Maximilian Zimmer und Dennis Zingrefe.

Von Markus Holz