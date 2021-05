Auf der Horst

Salma Mahfooz aus Altgarbsen ist ihrem Schulabschluss ein großes Stück näher gekommen. Die 18-jährige Schülerin des Johannes-Kepler-Gymnasiums (JKG) hat vor ein paar Tagen ihre letzte Abiturklausur geschrieben – in Sporttheorie. Salma und ihre 81 Mitabiturientinnen und Mitabiturienten sind die Ersten an ihrer Schule, die das Abitur in der Corona-Zeit ablegen – und zwar mit freiwilligem Selbsttest vor der Prüfung, Einlasskontrolle, Handdesinfektion und viel Abstand. 2020 gab es am JKG wegen der Rückkehr zu G9 keine Abschlussprüfungen.

Dienstagmorgen, 8 Uhr. Rund um die und in der Aula des JKG herrscht eine fast unwirkliche Stille. Während in dem Bereich vor der Bühne normalerweise alle Prüflinge gemeinsam ihre Klausuren schreiben, sitzen dort nur 15 von ihnen und das in großem Abstand. Die übrigen sind verteilt auf zwei Gruppenräume und den Bereich der Mensa. Eine Maskenpflicht am Arbeitstisch gibt es nicht, dennoch tragen einige der Schülerinnen und Schüler einen Mund-Nasen-Schutz, vereinzelt sogar eine FFP2-Maske.

Aufregung um Testpflicht

Rund 300 Minuten dauert die Klausur. Oberstufenkoordinator Sebastian Mros beaufsichtigt die Prüflinge nach einer Einlasskontrolle. „Prüfung, Ruhe bitte!“, steht an der Glastür.

Viel Platz: 45 Abiturienten des Johannes-Kepler-Gymnasiums schreiben ihre letzte Klausur - in Physik. Quelle: Privat

Lesen Sie auch: Abitur an der IGS Garbsen während der Corona-Zeit

„Im Vorfeld der Abiturprüfungen gab es einige Aufregung“, berichtet Schulleiter Thomas Göhmann. „Erst hieß es Testpflicht, dann hat das Kultusministerium es den Abiturientinnen und Abiturienten doch freigestellt, ob sie vor den Abiturklausuren einen Corona-Selbsttest machen.“

Die Schule habe den Abschlussschülern und -schülerinnen für alle vier Klausuren Tests bereitgestellt. Bei der Einlasskontrolle mussten die Jugendlichen die benutzten Tests vorzeigen – hatten sie keine benutzt, gaben die Schüler die Originalverpackung zurück.

50 Prozent lassen sich testen

Nicht alle seien aber vom Nutzen der Tests überzeugt, so Göhmann. Viele hätten Vorbehalte gehabt. „Wir hatten etwa eine Rücklaufquote von 50 Prozent und glücklicherweise nicht einen positiven Test.“

Salma Mahfooz hat sich bewusst gegen einen Test entschieden. „Bei einem positiven Test hätte ich nicht mitschreiben dürfen.“ Zu häufig habe sie erlebt, dass Selbst- und Schnelltests ein falsches Ergebnis geliefert hätten. „Und bis ich einen PCR-Test hätte machen können, wäre die Prüfung, für die ich so lange gelernt habe, vorbei gewesen.“

Zudem seien die Abstände zwischen den einzelnen Tischen wirklich sehr groß gewesen. „Die Schule hat das gut vorbereitet“, sagt sie. Auch auf eine Maske habe sie verzichtet. Das Atmen unter der Maske falle schon schwer – besonders, wenn man, wie bei der Abiprüfung, aufgeregt sei. Zudem sei sie Muslimin und schreibe die Klausuren wegen des Ramadans, ohne etwas gegessen und getrunken zu haben.

Schülerin hofft, Abiball feiern zu können

Ob sie sich benachteiligt fühlt unter solchen Abiturbedingungen? „Nein, überhaupt nicht“, sagt die Abiturientin. Einige Prüfungsthemen habe das Kultusministerium gestrichen, und die Lehrer hätten viel unterstützt. „Glücklicherweise hatten wir fast immer Präsenzunterricht“, sagt sie.

"Wir sind glücklicherweise ohne Corona-Fall durch das Abitur 2021 gekommen", sagt Thomas Göhmann, Schulleiter des Johannes-Kepler-Gymnasiums in Garbsen. Quelle: Jutta Grätz

Für die meisten der Schülerinnen und der Schüler war die Physikklausur am Dienstag die letzte schriftliche Prüfung. Nur Wenige müssen den Nachschreibtermin in einigen Tagen nutzen. Außer Sport hat Salma Klausuren in Englisch, Biologie und Deutsch absolviert, in Geschichte wird sie mündlich geprüft.

„Doch anstatt das zu feiern, kehren wir nun zurück in die häusliche Isolation“, sagt die junge Frau. „Kein Abistreich, eine Mottowoche ohne Musik, keine Kursfahrt, keine Abifahrt – alles fällt aus.“ Die 18-Jährige hofft aber noch auf den Abiball. „Ein Kleid habe ich schon.“ Und auch für Schulleiter Göhmann bringt der diesjährige Abijahrgang wohl noch eine weitere Premiere mit sich. „Ich sehe mich schon bei der Abiturentlassung auf dem Sportplatz.“

Von Jutta Grätz