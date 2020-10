Garbsen

Wegen der erneuten Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind zahlreiche Veranstaltungen in Garbsen abgesagt. Dazu zählt auch die offizielle Eröffnung des Kunstrasenplatzes beim SV Wacker Osterwald. Diese war für Sonnabend, 31. Oktober, um 14 Uhr mit einem Freundschaftsspiel der ersten Herrenmannschaft gegen den Landesligisten TSV Stelingen vorgesehen.

Nachbarschaftsversammlung wird verschoben

Wegen der verschärften Corona-Situation hat die Stadt entschieden, die Sitzung der Nachbarschaftsversammlung Berenbostel-Kronsberg abzusagen. Diese war für Mittwoch, 3. November, um 17 Uhr geplant. Die nächste Sitzung des Stadtteilbeirats ist für Dienstag, 19. Januar, vorgesehen.

Keine Veranstaltungen beim Kneipp-Verein

Beim Kneipp-Verein Garbsen gibt es wegen der aktuellen Corona-Verordnungen ab Montag, 2. November, keine Aktivitäten und Angebote mehr – weder im Freien noch im Kneipp-Treff im Kohake-Zentrum. Außerdem sagt der Verein die für Freitag, 27. November, geplante Weihnachtsfeier ab. Das betrifft auch den für Freitag, 1. Januar, geplanten Neujahrsempfang. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon (05137) 9834484. Anfragen auf dem Anrufbeantworter werden weitergeleitet.

Pilzspaziergang fällt aus

Die Stadt sagt den für Sonnabend, 31. Oktober, geplanten Pilzspaziergang mit Horst Labitzke ab. Bereits bezahlte Karten können zurückgeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Kein Gottesdienst in Schloß Ricklingen

Am Sonntag, 1. November, fällt der Gottesdienst in der Barockkirche Schloß Ricklingen aus. Der nächste ist am Sonntag, 8. November, um 10 Uhr vorgesehen. Die katholische Kirche sagt die für diesen Sonnabend und Sonntag geplante Segnung der Gräber auf Friedhöfen in Garbsen ab.

Wohnwinkel bleibt geschlossen

Der Nachbarschaftstreff Wohnwinkel bleibt im November geschlossen.

Klönnachmittage fallen aus

Die Landfrauen Meyenfeld sagen ihre für Mittwoch und Donnerstag, 4. und 5. November, geplanten Klönnachmittage ab. Das für Sonnabend, 14. November, vorgesehene Grünkohlessen des Sozialverbands Garbsen fällt ebenso aus wie die Weihnachtsfeiern. Das betrifft auch viele andere Vereine.

Von Anke Lütjens