Horst

Es ist die letzte Veranstaltung seiner Abschiedstournee: Der Komiker, Musiker und Schauspieler Kalle Pohl beendet seine Karriere am Sonnabend im Horster Harlekin. „Die Veranstaltung findet wie geplant statt“, sagt Jördis Coldewey vom Harlekin – und das ist in Tagen voller coronabedingten Absagen eine echte Nachricht. „Es wäre es sehr schön, wenn die Vorstellung nicht mangels Publikum ausfallen müsste“, so die Veranstalterin.

Kalle Pohl, der zwischen 1997 und 2005 mit Auftritten in der RTL-Comedyshow „7 Tage, 7 Köpfe“ bekannt wurde, kommt am Sonnabend, 11. Dezember, ab 20 Uhr mit einem Best-of-Programm in den Harlekin. Das Komiker-Urgestein, das in diesem Jahr 70 geworden ist, präsentiert die Höhepunkte aus vorherigen Programmen, neue Gags und aberwitzige Dialoge mit Vetter Hein Spack und Tante Mimi – eben von allem das Beste.

Tests vor Ort sind möglich

„Es gilt die 2G-plus-Regelung“, betont Veranstalterin Coldewey. „Bitte neben Impfnachweis und Personalausweis eine Bescheinigung über einen negativen tagesaktuellen Test oder notfalls einen verpackten Selbsttest mitbringen, der vor Ort im Harlekin zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr in meinem Beisein gemacht werden kann – nicht zu Hause.“ Der vor Ort autorisierte Nachweis habe 24 Stunden Gültigkeit, sagt sie. „Geboosterte brauchen keinen zusätzlichen Test.“

Karten für Kalle Pohl kosten 20 Euro

Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse und im Vorverkauf. Reservierung sind unter (05131) 455935 oder per E-Mail an info@horsterharlekin.de möglich.

Von Simon Polreich