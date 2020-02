Garbsen

Die Ausgangslage in der wohl meist diskutierten politischen Frage derzeit in Garbsen ist klar: Bürgermeister Christian Grahl will die Abwahl seines Stadtbaurates Frank Hauke (parteilos) so schnell wie möglich vorantreiben. In einer Pressemitteilung Anfang des Jahres hatte Grahl ungewöhnlich klar von einer „unerträglichen Situation im Rathaus“ gesprochen und behauptet, Mitarbeiter würden sich wegen Hauke wegbewerben.

Das führe zu Personalmangel in der Bauverwaltung, der wiederum teure Konsequenzen für die Stadt haben könnte, so Grahl weiter: Er warnte davor, dass sich wichtige Bauprojekte – etwa der Neubau der IGS und der Grundschule Garbsen-Mitte oder des Wohngebiets Berenbostel Ost – verzögern könnten.

Politiker müssten Verfahren zur Abwahl einleiten

Deshalb hat Garbsens Bürgermeister alles in die Wege geleitet, um eine Abwahl möglichst schon vor der nächsten Ratssitzung am Montag, 17. Februar, über die Bühne zu bringen. Deshalb haben alle Ratsmitglieder Unterschriftenlisten in der Post gehabt, auf denen sie sich eintragen sollen. Denn: Nur die Politiker können das Abwahlverfahren einleiten, indem sich eine Dreiviertelmehrheit (also 33 von 43 Ratsmitgliedern) von ihnen dafür ausspricht. Die dann erforderliche Sondersitzung des Rates kann frühestens zwei Wochen, nachdem die Unterschriften eingegangen sind, abgehalten werden. Im vergangenen Jahr war eine Abwahl Haukes gescheitert, weil nicht genügend Stimmen zusammenkamen.

Zumindest bislang sieht es erneut nicht so aus, als könnte dieses Vorhaben kurzfristig gelingen. Das liegt in erster Linie daran, dass sich die 16 Frauen und Männer, die für die SPD im Rat der Stadt Garbsen sitzen, noch nicht entschieden haben. Bei einer Sitzung der Fraktion waren zuletzt nacheinander sowohl Grahl als auch Hauke zu Gast, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Günther Barthel. Grahl habe die bekannten Vorwürfe gegen Hauke wiederholt, Hauke selbst „bewertet die Situation ganz anders“, sagt Barthel, ohne inhaltlich ins Detail gehen zu wollen.

SPD gibt die Abstimmung frei

Die wichtigste Erkenntnis dieser Gespräche und der anschließenden Diskussion in der SPD fasst Barthel so zusammen: „Unsere Mitglieder lassen sich nicht unter Druck setzen.“ Anders als die CDU – die offenbar in weiten Teilen geschlossen hinter den Plänen des Bürgermeisters stehe – brauche die SPD noch Zeit, um über ihr Vorgehen zu beraten. Fest stehe lediglich, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, dass es in seiner Partei keine Vorgaben darüber geben wird, wie sich jedes einzelne Mitglied im Fall Hauke verhalten soll. „Wir werden die Abstimmung in der Fraktion in dieser Frage freigeben“, kündigte Barthel an. Einen sogenannten Fraktionszwang werde es damit nicht geben.

Mindestens irritiert, so Barthel, seien viele Sozialdemokraten darüber gewesen, dass es bereits eine fertige Ausschreibung für die Stelle des Stadtbaurates gibt. Diese ist auf der Internetseite der Stadt Garbsen schon öffentlich einsehbar und soll, wenn es denn vorher zur Abwahl kommen sollte, ebenfalls schon am 17. Februar vom Rat beschlossen werden. „Man könnte sagen, dieses Verhalten hat für eine gewisse Empörung gesorgt“, sagt Barthel.

Von Gerko Naumann