Achtung, Einschränkung: Kanalarbeiten in Altgarbsen und Berenbostel

Garbsen

Anlieger und Autofahrer aufgepasst: An Entwässerungskanälen in Altgarbsen und Berenbostel wird ab Montag, 8. November, gearbeitet. Die Stadtentwässerung lässt die Kanäle sanieren. Dadurch wird es zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Arbeiten finden in Altgarbsen in der Straße Auf dem Spanne und in Berenbostel im Rehwinkel, dem Bruno-Rappel-, Franziskus- und dem Barlachweg sowie in der Wilhelm-Reime-Straße statt und sollen am 21. Dezember abgeschlossen sein.

Die Kanäle werden in geschlossener Bauweise ohne Aufgrabungen saniert, teilt die Stadt mit. „Da es jedoch erforderlich ist, einen Teil der Geräte und Maschinen für den jeweiligen Sanierungsabschnitt für einige Stunden im Fahrbahnbereich oder auch vor Grundstücken zu positionieren, können Grundstücke teilweise nur bedingt angefahren werden“, so Stadtsprecherin Christina Lange. Die betroffene Anlieger werden von der Stadtentwässerung gesondert informiert.

Halteverbote und geänderte Verkehrsführung ab Montag

Für vorübergehende Einschränkungen und Änderungen in der Verkehrsführung werden Halteverbotszonen in Teilbereichen sorgen. Die Halteverbote gelten Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Lieferverkehr mit kurzfristigem Be- und Entladen wird grundsätzlich möglich sein, sofern der Arbeitsprozess es zulässt. In individuellen Fällen ist es möglich, Absprachen mit der Sanierungsfirma zu treffen.

Ansprechpartner für die Anlieger ist Ulrike Maichel von der Stadtentwässerung Garbsen, erreichbar unter Telefon (0 51 31) 70 72 83 sowie per E-Mail an ulrike.maichel@garbsen.de.

