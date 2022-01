Ärger um Gelbe Säcke im Umland von Hannover: Verpackungsmüll bleibt liegen

Hannover

Das war kein guter Auftakt. Am 1. Januar hat an Stelle von Remondis das Unternehmen Rohstoffmanagement GmbH (RMG) aus Eltville am Rhein die Abholung der Gelben Säcke im Umland übernommen, und vielerorts blieb der Verpackungsmüll erst einmal liegen. Dabei ist Pattensen nur ein Beispiel, dort waren gleich mehrere Ortsteile betroffen, in den zunächst Säcke nicht abgeholt wurden.

Aber auch in Springe, Garbsen, Neustadt, Wunstorf und Isernhagen wurden Säcke am festgelegten Abholtermin erst einmal nicht abgeholt. Mit unschönen Nebenwirkungen: Weil an einigen Tagen der Wind kräftiger wehte, verteilte sich der Verpackungsmüll aus den liegengebliebenen Säcken an einigen Orten über die Straßen und die Gärten, die Bürger mussten den Müll wieder einsammeln. Zu allem Unglück musste in Neustadt ein Sammelfahrzeug seine Tour abbrechen und die Gelben Säcke aus dem Laderaum auf die Straße kippen. Denn die Mitarbeiter hatten Qualm von hinten bemerkt, der ganze Wagen drohte abzubrennen.

Die Feuerwehr konnte den Verpackungsmüll auf der Straße löschen. Quelle: Mario Moers

Ausschreibung gewonnen

Das hessische Unternehmen RMG hatte im vergangenen Jahr die Ausschreibung um die Abholung der Gelben Säcke im Umland der Region Hannover gewonnen, das Unternehmen ist jetzt für drei Jahre zuständig. Um die Abfuhr hatte sich auch der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha beworben, das kommunale Unternehmen konnte aber den von RMG angebotenen Preis nicht unterbieten.

Der neue Entsorgungsbetrieb antwortet auf HAZ-Nachfrage nicht direkt zu den Problemen bei der Abholung. Stattdessen gibt es eine vorformulierte Mitteilung. Mann könne einen erfolgreichen Auftragsbeginn vermelden, heißt es in der Mail von RMG-Sprecher Marius Schröder. „Natürlich lassen sich kleinere Anfangsschwierigkeiten nicht vollumfänglich vermeiden“, schreibt er weiter. Man werde sich „auf diesem erfolgreichen Start“ keinesfalls ausruhen. Die Abfuhr werde sich „noch einmal erheblich verbessern“. RMG setzt dabei auf die Routine der Mitarbeiter, sich unübersichtliche Abholstellen einzuprägen und die Touren anzupassen. Zu konkreten Fragen zur Abholung, zum Beispiel mit wie vielen Mitarbeitern das Unternehmen auf einer Tour ist, äußert sich RMG nicht und verweist auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis.

Gelbe Säcke sind vielerorts vergriffen, Nachschub soll kommen. Quelle: Andreas Zimmer

Gelbe Säcke sind knapp

Aber liegengebliebene Säcke sind für RMG in der Region Hannover nicht das einzige Problem. Eine weitere Schwierigkeit ist die Versorgung mit Gelben Säcken. Bürger berichten, dass es in einigen Ausgabestellen keinen Nachschub gibt. RMG bitte die Bürger für Engpässe um Entschuldigung, heißt es in der Mail des Unternehmens. Bis Ende dieser Woche sollen alle Verteilstellen wieder mit Gelben Säcken beliefert werden. Und Gelbe Säcke vom bisherigen Entsorger Remondis könnten auch jetzt noch genutzt werden.

Auch in Celle, wo RMG ebenfalls die Gelben Säcke abholt, gibt es derzeit Ärger. Denn weil es in ganz Celle schon vor Weihnachten keine Gelben Säcke mehr in den Ausgabestellen gab, hatten die Ortsbürgermeister und Bürgermeister einen Brief an RMG mit der Bitte um eine Lösung geschrieben. Auf eine Antwort mussten die Kommunalpolitiker wochenlang warten.

In der Landeshauptstadt ist derzeit Aha für die Gelben Säcke zuständig. Hier wird die Abholung zum 1. Januar 2023 neu ausgeschrieben. Die Gelben Säcke werden dann in Hannover abgeschafft, es soll nur noch Tonnen für den Verpackungsmüll geben.

Von Mathias Klein