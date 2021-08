Garbsen

Mitra Hashemi und Najeebullah Hazem kennen Bedrohung, Angst, Vertreibung und Entbehrung zur Genüge aus eigener Erfahrung. Zurzeit aber müssen die in Afghanistan geborenen Garbsener eine neue und extrem belastende Erfahrung machen.

Aus der Ferne und vollkommen hilflos verfolgen die Jurastudentin und der Journalist das erschütternde Geschehen in ihrem Geburtsland, in dem noch etliche Familienangehörige, Freunde und Bekannte leben – und zum Teil um ihr Leben fürchten. Eine Kommunikation ist entweder umständlich oder gar nicht möglich. Hoffnung auf ein absehbares Ende des Taliban-Terrors haben die beiden nicht. Aber die Hoffnung, dass ihnen nahestehende Menschen diesem Terror entkommen, wollen sie nicht aufgeben.

Journalist Hazem floh 2015 aus Afghanistan, kurze Zeit später wurden ehemalige Kollegen vom TV-Nachrichtensender TOLO-News bei einem gezielten Anschlag der Taliban getötet oder teilweise schwer verletzt. Spätestens nach dem Abzug der Schutztruppen leben die Journalisten in täglicher Angst. „Ich weiß von Kollegen, die sich in sogenannte Safehouses geflüchtet haben. Sie können von dort aus zwar arbeiten, die Gebäude aber nicht verlassen“, sagt Hazem. Das gehe vielleicht noch einige Wochen gut – aber dann? „Den ganzen Versprechungen der Taliban glaube ich kein Wort. Die sind nur zur Beruhigung.“ Die Wahrheit sehe vollkommen anders aus.

Taliban plündern Privathaus

Freundin Mitra wird da noch viel deutlicher: „Totaler Schwachsinn! Die Taliban sind extrem gefährlich.“ Und dann erzählt die 27-jährige Jurastudentin von einer Freundin, die in Kabul lebt und mit der sie unlängst – „noch!“ – telefonieren konnte. „Taliban sind in das Haus eingedrungen, haben Bargeld, Schmuck, weitere Wertgegenstände sowie die Autoschlüssel mitgenommen.“ Als sie erwähnt, wie froh sie sei, dass den anwesenden Frauen nichts passiert sei, kann die junge Afghanin nicht weitersprechen. Wie lange ein Kontakt überhaupt noch möglich ist, weiß sie nicht. „Die Geschäfte sind fast alle geschlossen. Prepaidkarten für die Handys gibt es nicht, angeblich werden auch bereits Sendemasten zerstört. Wahrscheinlich wird bald das Internet abgeschaltet oder kontrolliert.“

„Kaum jemand traut sich auf die Straße“: Eine Patrouille der Taliban am Donnerstag in Kabul. Quelle: AP Photo/Rahmat Gul

Seit fünf Tagen hätten die Freundin und ihre Familie aus Angst das Haus nicht mehr verlassen. „Allein aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Kabul wurden 25.000 Häftlinge entlassen – Taliban, Vergewaltiger, Mörder. Da traut sich kaum jemand auf die Straße.“ In Modegeschäften und Kosmetiksalons seien Bilder von Frauen schwarz übermalt worden, so Hashemi. Ganz besonders sorgt sie sich um Frauen und Kinder. „In Afghanistan werden gerade Jahrhunderte zurückgespult.“

Aufruf zu Denunziationen

Riesengroß ist Hazems Sorge um seine Eltern und Schwester. „Ich weiß nicht, wo sie aktuell sind, habe seit drei Wochen nichts mehr von ihnen gehört.“ Sowieso sei Kontakt nur indirekt über einen Freund möglich gewesen. „Niemand weiß etwas Genaues.“ Was Hazem allerdings weiß, ist, dass die Taliban offiziell dazu aufrufen, Menschen zu denunzieren, die mit der Regierung oder bestimmten Medien zusammengearbeitet haben. „Ein Todesurteil“, weiß er – und genau das Gegenteil der öffentlichen Verlautbarungen.

Grundlegende Versäumnisse in der Vergangenheit Mitra Hashemi und Najeebullah Hazem wissen, wie komplex und kompliziert die Problematik in ihrem Heimatland Afghanistan immer schon war – und wahrscheinlich auch bleiben wird. Die in Garbsen lebende Jurastudentin und der Journalist sehen gleichwohl grundlegende Versäumnisse in der Vergangenheit. Afghanistan sei geprägt von unterschiedlichen religiösen und ethnischen Gruppierungen mit entsprechend unterschiedlichen Ausprägungen und Interessen – inklusive Machtgier, Cliquenwirtschaft, Korruption und Kompromisslosigkeit. Das vom Westen etablierte politische System habe auf diese Voraussetzungen zu wenig Rücksicht genommen. Auch die westlichen Ideale und Wertvorstellungen seien dem von Traditionen und Islam geprägten Land viel zu schnell und ohne kontinuierliche Aufklärung vorgesetzt worden. Als weiteres Manko sehen Hashemi und Hazem die fehlende Bekämpfung der weit verbreiteten Korruption. Vollkommen unverständlich ist ihnen bis heute, dass die 2019 begonnenen Verhandlungen in Doha zwischen den USA und den Taliban über einen US-Truppenabzug ohne Beteiligung der afghanischen Regierung abgehalten worden seien. Der viel zu schnelle Abzug schließlich habe bei vollkommen falscher Einschätzung der Lage ohne Berücksichtigung der humanitären Situation stattgefunden. Auf ein entsprechendes Hilfegesuch des deutschen Botschafters bereits vor zwei Monaten sei nicht reagiert worden.

„Unser Herz blutet, wenn wir Bilder und Nachrichten aus Afghanistan sehen“, sagen Hashemi und Hazem. „Wir haben keine Hoffnung, uns eines Tages wieder frei dort bewegen zu können.“ Die Drohung der Taliban, den Opiumanbau weiter voranzutreiben, sollte aus den USA kein Geld nach Afghanistan fließen, komme einer Erpressung gleich. Die ebenso bittere wie düstere Erkenntnis des Paares: keine Entwicklung, keine Perspektive, keine Strukturen.

Von Gert Deppe