Garbsen

Wieselflink mit den Fingern über knapp 90 schwarze und weiße Tasten zu wirbeln, ist für Alexander Schories kein Problem. Er hat an der hannoverschen Musikhochschule (HMTMH) Klavier studiert – unter anderem. Dass er aber nun an der Musik- und Kunstschule Garbsen so schnell vom Vertretungslehrer zum Leiter wird, hat sich der 38-Jährige dennoch sicher so nicht träumen lassen. Seit 1. Februar ist der gebürtige Hamburger der Mann an der Spitze der städtischen Einrichtung und Nachfolger von Evelyn Jagstaidt, die in den Ruhestand gegangen ist. „Es ist schon eine ganz besondere Herausforderung, die Schule in dieser Ausnahmesituation zu übernehmen“, sagt Schories. „Aber ich profitiere von all denen, die in der Vergangenheit an der Entwicklung und Gestaltung der Musik- und Kunstschule mitgewirkt haben“, betont er.

Spielen, singen, managen

Im Oktober 2018 kam Schories als Klavierlehrervertretung für einen Unterrichtstag nach Garbsen, seit 2019 ist er stellvertretender Leiter der Schule. Das ging fix – ist aber nicht verwunderlich. Denn mindestens genauso ausgeprägt wie Schories’ Fingerfertigkeit scheint sein Talent in Sachen Management und Organisation. Nach dem Lehramtsstudium und dem Abschluss als Instrumentalist hat das am Bodensee aufgewachsene Multitalent am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der HMTMH auch noch „Medien & Musik“ studiert und in unterschiedlichen Institutionen gearbeitet, etwa dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Und weil Schories auch noch einen wohlklingenden Bassbariton hat, singt er begeistert im Jungen Vokalensemble Hannover sowie in der auch international bekannten A-cappella-Formation „str8voices“.

„Was mich tatsächlich reizt, ist die Kombination von musikpädagogischer Arbeit und Organisation in den Bereichen Musik und Kunst“, sagt er und betont bewusst das „Und“. Er freue sich, die anstehenden Aufgaben mit einem „tollen Team“ anzugehen. „Die Schule ist gut aufgestellt, das möchte ich gern weiter ausgestalten.“ Sein erstes Ziel ist es, den Unterrichtsbetrieb der Musikschule wieder in die Spur und die Sanierungsarbeiten im Kulturhaus Kalle zum Abschluss zu bringen. Ebenso wichtig ist Schories der Ausbau des Kursangebots für Kinder und Jugendliche der Kunstschule. Dieses Angebot will er stärker mit den Kunstbereichen der Schulen vernetzen. Geschwindigkeit spielt für ihn bei diesen Zielen eher eine Nebenrolle.

„Ich freue mich sehr, dass wir in dieser Situation einen so kompetenten neuen Leiter haben“, sagt Michael Kählke, Fachbereichsleiter für Bildung, Kinder und Jugend, Sport und Kultur in der Stadtverwaltung Garbsen. Zur Privatperson Schories sei noch ergänzt: Er ist verheiratet mit einer Sängerin und Vater eines Sohnes (3) sowie einer Tochter (vier Monate). Die Familie wohnt zurzeit noch in Hannover, ist aber auf der Suche nach einem Haus in Garbsen.

Von Gert Deppe