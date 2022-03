Altgarbsen: 21-Jähriger erleidet nach Kochunfall Verbrennungen 

Altgarbsen

Mit Brandverletzungen endete ein Küchenbrand für einen 21-jährigen Altgarbsener am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Bachstraße.

Der 21-Jährige hatte für sich und seine Freundin Hühnchennuggets in Öl frittieren wollen. Dabei hatte sich jedoch das Fett in der Pfanne entzündet. Er versuchte, die Flammen mit Wasser zu löschen und zog sich bei der dadurch verursachten Fettexplosion Verbrennungen zu.

Freundin kommt mit dem Schock davon

Als die gegen 21.45 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr Garbsen eintraf, war der Brand schon erloschen. „Es mussten lediglich Lüftungsarbeiten und die Kontrolle der Brandstelle mit einer Wärmebildkamera durchgeführt werden“, schildert Feuerwehrsprecher Stefan Müller. Die Dunstabzugshaube wurde durch die Flammen demoliert.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die zwei Bewohner, die Freundin des 21-Jährigen kam mit dem Schock davon. Beide wurden später in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Decke oder Deckel statt Wasser zum Löschen

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, bei brennendem Fett unter keinen Umständen Löschversuche mit Wasser zu unternehmen. „Stattdessen sollte man die Flammen mit einer Decke abdecken oder ein Topfdeckel auf das brennende Gefäß legen, um die Flammen so zu ersticken“, rät Stefan Müller.

Von Simon Polreich