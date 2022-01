Altgarbsen: Kastanienplatz soll umbenannt werden

Altgarbsen

Der Kastanienplatz ist wohl jedem in Altgarbsen bekannt. Doch jetzt soll er umbenannt werden. Die SPD beantragt im Ortsrat, ihm den Namen der verstorbenen SPD-Politikerin Erika Böker zu geben. Doch was halten die Leute vor Ort davon?

Kastanienplatz prangt es auf dem Schild über der Ladenzeile an der Westseite des Platzes. Auf dem Platz stehen mehrere Stände mit Blumen, Backwaren, Gemüse. Es ist Markttag auf dem Altgarbsener Platz. Und es herrscht buntes Treiben. Viele Altgarbsener kommen gerne – und aus Tradition.

Martktreiben auf dem Kastanienplatz. Quelle: Simon Polreich

Doch jetzt soll sich etwas ändern – zumindest dem Namen nach. Die SPD im Garbsener Ortsrat hat beantragt, den Platz in Erika-Böker-Platz umzubenennen. Die meisten anderen Fraktionen unterstützen den Antrag. Eine Umbenennung scheint also so gut wie sicher.

Ehrenbürgerin Böker verstarb im Juli

„Erika Böker war Ehrenbürgerin der Stadt Garbsen“, erklärt Karsten Vogel von der SPD. Dem Rat der Stadt und auch bereits seinem Vorläufer, dem Interimsrat bei der Gründung der Stadt Garbsen 1974, gehörte Erika Böker fast 50 Jahre lang an. „Erst als es ihre angeschlagene Gesundheit absolut nicht mehr länger erlaubte, trat sie von ihrem Mandat im Februar 2021 zurück“, so Vogel. Für ihr Engagement ehrte die Stadt Garbsen sie im Mai 2021, indem er sie fast einmütig zur ersten Ehrenbürgerin Garbsens ernannte.

Am 18. Juli 2021 verstarb Erika Böker. Zeit ihres politischen Wirkens habe sie sich immer in Altgarbsen für die Menschen engagiert. „Was liegt da näher, als den zentralen Platz in Altgarbsen, den Kastanienplatz, zukünftig nach ihr zu benennen und so das Andenken an die erste Ehrenbürgerin Garbsens zu bewahren?“, fragt auch der Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff, Sprecher der SPD-Ortsratsfraktion.

„Kastanienplatz hat sich eingebürgert“

Vor Ort sind die Reaktionen auf den Plan jedoch gemischt. „Ich habe nichts gegen die Umbenennung, mir ist es grundsätzlich egal“, sagt eine ältere Frau, die an einem Gemüsestand ansteht. „Allerdings weiß jeder, wovon man redet, wenn man vom Kastanienplatz spricht.“

Der Senior hinter ihr in der Schlange wird noch deutlicher. Beim Namen Erika Böker muss er kurz überlegen. „Doch, sie ist mir als Politikerin bekannt“, sagt er dann. „Aber was den Namen angeht bin ich traditionell. Kastanienplatz hat sich eingebürgert und dabei sollte es meiner Meinung nach bleiben.“

„Ohne Erika würde es den Platz gar nicht geben“

Mit einem gewissen Widerstand rechnet auch SPD-Mann Kauroff. „Das war beim Werner-Baesmann-Park auch so, der früher Bürgerpark hieß.“ Man habe sich aber bewusst für den Kastanienplatz als Ort der Ehrung entschieden – „weil er keine Anlieger hat, die mit dem Adresswechsel eventuell Probleme haben könnten“, sagt er. Selbst die Geschäfte am Platz hätten als Adresse die Calenberger Straße. „Und außerdem ist der Platz einfach passend, weil sich Erika immer auch sehr stark für den Ausbau eingesetzt hat.“

Das sieht auch Uwe Ilsemann so, der vor Ort auf dem Markt unterwegs ist. Der SPD-Politiker und regelmäßige Marktkunde meint: „Ohne Erika würde es den Platz gar nicht mehr geben.“

Abgestimmt wird über die Umbenennung im Ortsrat Garbsen am Mittwoch, 26. Januar. Die Sitzung findet ab 18 Uhr als Videokonferenz statt. Mehr Infos gibt es im Ratsinformationssystem der Stadt unter garbsen.de.

Von Simon Polreich