Studenten und Bier – das passt schon immer zusammen. Am Campus für Maschinenbau in Garbsen wird allerdings aus dem Vergnügen eine Lehre gemacht. Und jetzt ist das Uni-Pils vom Landesvater höchstpersönlich ausgezeichnet worden.

Am Campus Garbsen wird demnächst verstärkt am Bier geforscht

Garbsen - Am Campus Garbsen wird demnächst verstärkt am Bier geforscht

Garbsen - Am Campus Garbsen wird demnächst verstärkt am Bier geforscht