Am helllichten Tag: Zwei Einbrüche in Garbsen am Montag

Garbsen

Zweimal waren Einbrecher am Montag in Garbsen aktiv – beide Male kletterten sie über die Fassade ins Haus. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Tatorten besteht, ist der Polizei derzeit nicht klar. Sie Polizei hofft auf Zeugen.

Das erste Mal schlugen der oder die Einbrecher in Havelse zu: Zwischen 8 Uhr und 17.45 Uhr, stiegen sie in eine Wohnung an der Döbbeckestraße ein. Laut Polizei kletterte mindestens ein Tatverdächtiger auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelte der Täter ein Fenster auf und durchsuchte die Räume. „Es wurde Schmuck in bisher unbekannter Höhe gestohlen“, sagt Karin Homann von der Polizei Garbsen.

Täter klettert über die Regenrinne ins Schlafzimmer

Zu einem zweiten Einbruch kam es am Montag zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr. Dieses Mal war ein Einfamilienhaus in Altgarbsen an der Bunnenbergstraße das Ziel. Auch hier ist noch unklar, ob einer oder mehrere Täter am Werk waren.

Dabei gingen der oder die Täter so vor: Im hinteren Grundstücksbereich kletterten sie über eine 2,5 Meter hohe Regenrinne auf das Dach des Wintergartens. Von dort wurde das Schlafzimmerfenster im ersten Stock des Hauses aufgehebelt und dann sämtliche Zimmer durchsucht. „Ob etwas entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht fest“, so Polizeisprecherin Homann.

Da sich in beiden Fällen das Vorgehen ähnelt und auch eine zeitliche Nähe besteht, könnte es sich um die gleichen Täter handeln. „Dafür gibt es derzeit aber noch keine Hinweise“, sagt Homann. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

