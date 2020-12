Garbsen

Mehr als 100 Mitarbeiter von Amazon in Garbsen sind mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwoch mit. Am Dienstag war der Ausbruch in dem Sortierzentrum bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits rund 60 der derzeit etwa 900 Mitarbeiter angesteckt.

Gesamte Belegschaft wird getestet

Der Rest der Belegschaft soll nun auch getestet werden, kündigt Christoph Borschel an. Der Sprecher der Region Hannover fügt außerdem hinzu, dass Kunden nach Einschätzung des Gesundheitsamtes kein Risiko eingehen, wenn sie Pakete annehmen. „Betroffen ist nicht die Auslieferung, sondern die Logistik“, sagt Borschel.

Die Zahl der Infizierten insgesamt in Garbsen ist indes von Dienstag auf Mittwoch leicht gesunken – von 198 auf 185 Menschen. Über den Inzidenzwert machte die Region am Mittwoch keine Angaben.

Von Gerko Naumann