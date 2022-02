Angeln bald nicht mehr möglich? Verein will Teich in Garbsen mit dem Bagger retten

Garbsen-Mitte

Still ruht der See – doch das soll sich bald ändern: Kräftig investieren will die CDU in den Angelteich an der Baßriede in Garbsen-Mitte. Ein entsprechender Antrag für den Haushalt ist in Vorbereitung. Denn was man derzeit nicht sieht: Im Sommer werden große Teile des Sees im Regenrückhaltebecken von Teichrosen überwuchert. Inzwischen sind es so viele, dass die Angler mit der Arbeit nicht mehr hinterher kommen – und zum Angeln immer weniger Platz haben. „Wenn das so weitergeht, können wir ihn nicht mehr nutzen“, sagt Simon Beer, Vorsitzender des Angelvereins Garbsen.

Beer schaut über den See, der glatt und ruhig vor ihm liegt. „Jetzt, im Winter, sieht noch alles gut aus“, sagt der Vereinsvorsitzende. Lediglich der Sturm der vergangenen Tage hat einen jungen Baum auf die Wasserfläche geworfen. Doch den wegzuräumen, ist schnell gemacht. Anders sieht es mit den Teichrosen aus, die sich im Herbst in die Wurzeln am Grund zurückziehen und ab dem Frühjahr, wenn das Wasser warm genug ist, wieder an die Oberfläche wachsen.

Teich könnte nicht nur für Angler verloren gehen

Immer mehr Teichfläche haben die Seerosen in den vergangenen Jahren eingenommen. „Bis zu der Kurve war letztes Jahr alles dicht“, sagt Beer und lässt den Blick über den See schweifen, den der Angelverein aufgrund des nahen Vereinsheims als Hausgewässer betrachtet. Rotaugen und Rotfedern schwimmen hier herum, aber auch große Hechte, Zander, Schleie, Aal und Brassen. Viele Fische haben die Angler in dem von der gepachteten Gewässer einst selbst ausgesetzt.

Ein Schädling ist die Wasserpflanze für sie und den Teich dabei grundsätzlich nicht. Im Gegenteil: Fische nutzen gern ihren Schatten, einige Unterarten der Seerose stehen sogar unter Naturschutz. Allerdings verhindert sie mit ihren langen Stielen das Angeln. Und das wird immerhin seit 1981 an dem Regenrückhaltebecken gepflegt – samt Hege und Pflege von Fauna und Flora, ohne die die Artenvielfalt nicht gegeben wäre. Beim Angeln in den Teichrosen können sich Schnüre in den Stängeln verheddern und schließlich reißen – was besonders schlimm ist, wenn gerade ein Fisch am Haken hängt.

„Außerdem könnte es durchaus sein, dass andere Wasserpflanzen am Grund des Sees irgendwann zu wenig Licht bekommen und eingehen“, fürchtet Beer. Dann droht der See nicht nur umzukippen. Das für die Fischbrut wichtige Laichkraut könnte auch darunter leiden, eingehen und ihr Mangel sich schließlich auf besagte Artenvielfalt auswirken.

Schweres Gerät muss her, doch das ist teuer

Das Problem: Allein kommen die Angler gegen die Teichrose nicht mehr an. „Wenn man die Stängel abschneidet oder abreißt, bleibt die Wurzel – und sie wachsen nächstes Jahr wieder hoch“, erklärt der Angler-Chef. Zumal für jede Aktion eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde vonnöten ist. Will man den See für die Angler und für ihre Aktionen wie etwa das Ferien-Angeln mit Kindern erhalten, muss schwereres Gerät her. Ein Bagger müsste die Wurzeln aus dem Boden schaufeln, ohne dabei die Tonschicht des Gewässers zu beschädigen. Gespräche mit der Stadt, die Eigentümerin des Sees ist, gab es bereits, erklärt Beer. „Die haben nämlich solche Bagger. Allerdings ist die Nutzung recht teuer“, sagt er. 35.000 Euro habe man für die „Rettung“ des Sees veranschlagt.

Inzwischen hat Garbsens CDU Wind von der Notlage der Angler bekommen. Nach einem Besuch vor Ort stand für die Christdemokraten fest, dass sie helfen wollen: „Die Mitglieder beider Garbsener Angelvereine leisten eine herausragende Arbeit bei der Pflege unserer Gewässer und Grünanlagen. Ihr Engagement ist ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz“, so Christof Wenzel, Sprecher der CDU-Ortsratsfraktion. Die Christdemokraten haben einen entsprechenden Antrag für die noch anstehenden Beratungen für den Haushalt 2022 verfasst. Der müsste vom Rat noch beschlossen werden.

Der CDU geht es dabei aber nicht nur um die Teichrosen. So ist auch eine naturschutzfachliche Aufwertung der gesamten Anlage gedacht, etwa mit dem Pflanzen von Obstbäumen am Ufer des Regenrückhaltebeckens sowie mit einer sogenannten feuchten Senke für mehr Artenvielfalt.

Bei Angler-Chef Beer rennt die CDU damit offene Türen ein. „Auch wenn so mancher Außenstehende das nicht weiß: Angeln und Naturschutz gehen Hand in Hand. Wir sind froh, wenn wir das hier noch mehr umsetzen können.“

Von Simon Polreich