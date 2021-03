Garbsen

Das gemeinsame Angeln in der Gruppe fiel in den vergangenen Monaten flach. Dennoch konnte der Angelverein (AV) Garbsen seine Mitgliederzahlen dank Neueintritten konstant bei knapp 200 halten. Etwa ein Dutzend dieser Angelfreunde sind Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren. „Die Jugendförderung ist uns im Verein besonders wichtig“, sagt Simon Beer, Vorsitzender des Vereins.

Verein schafft Stühle und Angeln an

Beim Gespräch im Vereinsheim an der Baßriede in Garbsen-Mitte macht sich der 30-Jährige für die Jugend stark und sagt: „Wir haben das zweite Jahr in Folge Fördermittel von der Stadt beantragt und zuletzt beispielsweise Anglerstühle und Hochseeangeln angeschafft.“ Schließlich sei nicht jede interessierte Nachwuchs-Anglerin und jeder Jung-Angler professionell ausgerüstet. „Unsere jungen Leute sollen es hier so schön wie möglich haben“, sagt Beer.

Mit den angeschafften Hochseeangeln soll es – sofern es die Pandemielage zulässt – in diesem Sommer erneut an die Ostsee gehen. „Zuletzt gab es eine große Begeisterung für diesen Ausflug“, berichtet Beer. Im Normalfall trifft sich die Jugend des Angelvereins mindestens einmal im Monat fürs gemeinsame Angeln und mehr: mit Wurftraining, Theorie-Einheiten, Grillen und weiteren gemeinsamen Aktivitäten organisieren Beer und insbesondere der erfahrene Jugendwart Andreas Werner das Vereinsleben. Die jungen Menschen gestalten aber einen Großteil ihres Programmes selbst.

Fischerprüfung ab 14 Jahren

Ab dem Alter von 14 Jahren dürfen die Heranwachsenden die Fischerprüfung (auch Angelschein genannt) ablegen und eigenständig angeln gehen. Dies ist neben den sechs vom AV gepachteten Stillgewässern und einem Leineabschnitt dank der Mitgliedschaft in der IG Leine – ein Zusammenschluss aus 16 Angelclubs aus der Region – etwa auch im Mittellandkanal und auf weiteren Leineabschnitten möglich.

Mit dem Ablegen der Fischerprüfung verstehen sich die jungen Anglerinnen und Angler als ausgebildete Naturschützer. „Es ist wichtig zu zeigen, dass wir als Mitglieder im Angelverein nicht nur gemütlich mit einem Kaltgetränk am Wasser sitzen, sondern auch eine wichtige Funktion für den Naturschutz haben“, sagt Beer. Das teils schlechte Image für Angelnde stamme eher von unorganisierten Freizeitanglern, so der Vorsitzende.

Jugendliche begeistern sich für den Naturschutz

Gerade die Jugend engagiert sich bei Naturschutzprojekten. So hat die Jugendgruppe des AV Garbsen rund um die gepachteten Gewässer selbst gebaute Nistkästen für Vögel und Fledermauskästen aufgehängt. Auch mit einem Bienenzüchter wird zusammengearbeitet und an der Baßriede demnächst eine Wildblumenwiese angelegt. „Im vergangenen Jahr haben wir in unseren Gewässern die bedrohte Karausche und Edelkrebse neu angesiedelt“, sagt Beer.

Von Torben Ritzinger