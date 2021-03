Garbsen

Immer mehr Flächen in Garbsen werden versiegelt, damit schwindet auch immer mehr Lebensraum für Insekten, die auf der Suche nach Nektar sind. Deshalb hat die Stadt Garbsen gemeinsam mit örtlichen Landwirten das Projekt Blühstreifen-Patenschaften initiiert.

Das Prinzip ist einfach: Die Landwirte stellen am Rand ihrer Felder Flächen zur Verfügung, auf denen sie eine bestimmte Imkermischung – unter anderem mit Sonnenblumen, Alexandrinerklee, Buchweizen und Ölrettich – aussäen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können dann für einen Teil der Fläche eine Patenschaft übernehmen. Sie müssen sich nicht um die Pflanzen kümmern, zahlen aber für die Saat und Bewirtschaftung 50 Euro pro 100 Quadratmeter und Saison.

Beim ersten Aufruf im vergangenen Jahr hatten sich rund 20 Privatpersonen und Firmen gemeldet und für insgesamt 3300 Quadratmeter Fläche Patenschaften übernommen. Thomas Balke vom Landvolk – der stellvertretend für andere engagierte Landwirte in Garbsen mit der Organisation betraut ist – wirbt für die Aktion. „Auch in unserer Stadt werden immer mehr Flächen versiegelt. Wir Landwirte wollen für einen Ausgleich sorgen“, sagt er. Noch bis Ende März kann man sich für das Projekt anmelden. Die Aussaat beginnt im April.

Wer sich zu der Aktion anmelden möchte oder weitere Fragen hat, kann sich an Eric Bindhak aus der Abteilung für Umweltangelegenheiten von der Stadt Garbsen wenden. Bindhak ist telefonisch unter (0 51 31) 70 73 86 sowie nach einer E-Mail an eric.bindhak@garbsen.de zu erreichen.

Blühstreifen in allen Ortsteilen

„Mit der Übernahme einer Patenschaft könnten Anwohnerinnen und Anwohner für bienenfreundliche blühende Wiesen direkt in ihrem Stadtteil sorgen“, sagt Bürgermeister Christian Grahl. „Wir können uns gut vorstellen, dass weitere Firmen und Gewerbetreibende sich beteiligen wollen und beispielsweise an Stellen, an denen viele Menschen vorbeikommen, Patenschaften für Blühstreifen übernehmen möchten“, sagt Landwirt Balke. Die Flächen würden entsprechend beschildert. Die kleinstmögliche Patenschaftsfläche hat eine Größe von 100 Quadratmetern.

„Die Landwirte veranschaulichen den Bürgern, dass es wichtig ist, Naturschutz zu betreiben, und zeigen, wie das möglich ist“, sagt Bürgermeister Grahl. Sie gingen mit gutem Beispiel voran. „Besonders erfreulich ist es, dass sich Landwirte aus nahezu allen Ortschaften an der Aktion beteiligen, sodass Patinnen und Paten die Möglichkeit haben, sich an ihrem gesponserten Blühstreifen im eigenen Umfeld zu erfreuen.“

Von Linda Tonn